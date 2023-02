Tiziano Ferro “beccato” con lui, spunta la chat WhatsApp bollente | FOTO

Spunta una chat bollente tra Tiziano Ferro e un altro personaggio del mondo della musica molto conosciuto.

Il panorama della musica italiana è pieno di talenti e spesso vengono fuori rivalità tra i cantanti e i musicisti. A volte sono reali, ma il più delle volte si tratta solo di indiscrezioni che non hanno un fondamento reale; anzi, quasi sempre i cantanti tirati in causa sono addirittura molto amici e si supportano a vicenda.

È il caso di Tiziano Ferro e un altro cantante molto famoso di cui avrete sicuramente sentito parlare negli ultimi tempi. Parliamo di un talento enorme che proprio di recente ha ottenuto un riconoscimento importantissimo. Lui e il cantante di Sere Nere sono molto legati, nonostante per molti anni i giornali di gossip li abbiano voluti in competizione, affermando addirittura che i due si odiassero.

Nulla di più falso: i due si vogliono molto bene e si supportano di continuo, sia sui social che nella vita reale. Questo perché sono due professionisti che non hanno bisogno di entrare in competizione: entrambi i cantanti rispettano il lavoro altrui e supportano la buona musica.

Tiziano Ferro e Marco Mengoni

Il cantante misterioso di cui stiamo parlando è Marco Mengoni, che ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo con Due Vite, un pezzo che ha conquistato il pubblico a casa e la giuria. Il pezzo è ascoltatissimo sulle piattaforme di streaming e in radio: il timbro inconfondibile del cantante lo rende unico e bellissimo. In tutto questo Tiziano Ferro ha espresso i suoi più sinceri complimenti al collega per la vittoria, elogiandolo e addirittura votandolo da casa.

Sulle storie di Instagram ha condiviso infatti il messaggio del televoto, mostrando il numero di Mengoni e scrivendo “Ho votato!” per invogliare anche i suoi fan a supportare l’amico e collega. I due sono legati da una profonda amicizia che dura da anni. Ma voci parlano di qualcosa di più di questo, almeno a giudicare dallo screen della chat WhatsApp che circola in rete. Qual è la verità?

La chat “bollente” tra i due

È innegabile che tra i due ci sia anche molta complicità, che spesso li porta a scherzare anche in un modo che molti definirebbero “ambiguo”. È il caso di una chat che fatto impazzire i fan dei due, nella quale Ferro ha condiviso una foto “hot” di Mengoni.

Si tratta in realtà della copertina del cd “Atlantico/On tour”: il cantante l’ha condivisa col collega scrivendo “Ah ma qui giochiamo sporco!” assieme a un cuore, a mo’ di affettuosa presa in giro nei confronti dell’amico. A condividere il simpatico botta e risposta è stato proprio Mengoni, scrivendo “Ho i colleghi più simpatici del mondo!”.