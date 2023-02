Marco Mengoni: arriva l’ammonimento dopo Sanremo | È panico

Ospite a Che Tempo Che Fa, il cantante è stato sgridato da Luciana Littizzetto.

Il vincitore della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, ovvero Marco Mengoni, è stato ospite a Che Tempo Che Fa, programma di Rai3 condotto da Fabio Fazio con la sua immancabile spalla Luciana Littizzetto.

Grazie al suo brano, Due Vite, Marco è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto dopo 10 anni dall’ultima volta sul palco dell’Ariston. Mengoni ha messo d’accordo le tre giurie, ovvero la sala stampa, il televoto e la demoscopica, portandosi così a casa l’agognato trofeo.

Il cantante ha svelato che cosa ha fatto immediatamente dopo l’annuncio della sua vittoria: “La prima telefonata? L’ho fatta a mia madre appena uscito dal palco, e per le prime due volte non mi ha risposto. Poi ha risposto e mi ha detto ‘scusa, ero in piazza a festeggiare’. E allora l’ho perdonata”.

Marco Mengoni e l’insegnamento appreso

Durante il corso delle varie domande fatte da Fabio Fazio, Mengoni ha dichiarato di essere stato travolto da moltissime emozioni diverse, dicendo: “Ho voluto dire tante cose ma sicuramente la più importante che ho provato sulla mia pelle è che bisogna saper imparare anche dagli schiaffi. Ed essere consapevoli che si può peccare nella vita, basta riprendersi e capire quello che si è fatto. Spero che sia arrivato”.

Il cantante, in questi 10 anni lontani dal teatro dell’Ariston e dalla magia e dalle emozioni che Sanremo può regalare, ha avuto alcuni problemi personali che ha voluto provare ad esprimere attraverso il suo brano Due Vite. A quanto sembra, Marco non ha mancano l’obiettivo.

Luciana Littizzetto striglia Mengoni

Ovviamente, come ogni puntata di Che Tempo Che Fa che si rispetti, non potevano mancare le battute ironiche e le istigazioni non troppo velate della comica Littizzetto. Infatti, Luciana, sottolineando la bellezza del cantante, lo ha invitato a spogliarsi. Mengoni, provando un forte imbarazzo, ha ammesso di aver paura delle possibili domande di Luciana.

La comica, allora, gli ha risposto così: “Ma non è vero, ma guarda che sei veramente una mer*a. Quando sei venuto al mio, al nostro, Sanremo ti ricordi com’eri morto prima di entrare? Ti ricordi che avevi paura, che avevi le mani fredde e io ti ho preso per mano e ti ho portato sul palco. Ti ricordi quanta fortuna ti abbiamo portato?”.

Marco Mengoni ha risposto: “Sì, sì mi ricordo”. Una puntata molto seguita, con uno share del 16,4% nel suo picco. Non ci si poteva aspettare nient’altro.