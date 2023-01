La vita segreta di Adriano Celentano: svelati alcuni misteri dopo più di 50 anni | INCREDIBILE

Il ben noto cantante italiano Adriano Celentano è un personaggio pubblico del quale si conoscono vita, morte e miracoli. Tuttavia, ci sono elementi della sua vita che molti fan ignorano totalmente. Scopriamoli insieme.

Adriano Celentano è nato il 6 gennaio 1938 a Milano, anche se la sua famiglia, e quindi anche lui, ha origini pugliesi. Adriano è nato in Lombardia perché i suoi genitori si trovavano a Milano per questioni lavorative. In precedenza, hanno trascorso del tempo anche in Piemonte.

Il messaggio green

La famosissima canzone di Celentano del 1966, Il ragazzo della Via Gluck, si ispira alla sua infanzia e grazie al successo che questo brano ha riscosso, il Molleggiato è riuscito ad introdurre, per la prima volta in campo musicale, il tema dell’ecologia.

Questa canzone è anche una denuncia contro la speculazione edilizia e, sebbene sia sempre stata apprezzata dal pubblico italiano, al Festival di Sanremo questa canzone si è piazzata tra gli ultimi posti in classifica.

La famiglia

Celentano ha sempre preferito tenere ben separate le sue due vite parallele: quella professionale e quella privata. Tuttavia, ogni suo successo era ed è apprezzato molto di più anche per la presenza della sua famiglia, che gli sta sempre accanto. Adriano, però, ha sempre cercato di proteggere i suoi familiari da eventuali gossip o paparazzi, per tenerli al sicuro e lontani dal mondo della spettacolo, che, a volte, può essere difficile da fronteggiare.

Il matrimonio e i figli

Nel 1964, a Grosseto, Adriano si è sposato in gran segreto con Claudia Mori, conosciuta l’anno prima sul set del film Uno strano tipo. Da allora, per ben 58 anni, sono sempre stati insieme ed innamorati profondamente. Il Molleggiato le ha anche dedicato una canzone, Coppia più bella del mondo, che ha anche interpretato in duetto proprio con la moglie. Dal loro amore, sono nati tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda.

La fidanzata tradita

Sebbene questo quadretto felice della famiglia numerosa sembra perfetto, ci sono segreti celati che riguardano il passato di Adriano. Ad esempio, Celentano si è sposato quando ancora non aveva messo la parola fine alla sua precedente relazione con Milena Cantù, con la quale stava dal 1958. Quest’ultima era una commessa che, grazie ad Adriano, è entrata nel Clan Celentano. Dopo che la loro relazione si era conclusa, la Cantù ha sposato Fausto Leali.

Il Molleggiato a Sanremo

Un’altra curiosità circa il grande cantante milanese è che ha partecipato a Sanremo per ben cinque volte. La prima partecipazione è stata nel 1961 con il brano 24mila baci, dando una scossa al programma esibendosi per tutto il tempo con le spalle rivolete verso il pubblico. Per quella esibizione, è stata fatta anche un’interrogazione parlamentare.

Altri parenti e periodo chiuso in casa

Altro “segreto”: Adriano è lo zio di Alessandra Celentano, dal momento che il padre della coreografa di Amici era il fratello maggiore del Molleggiato. Durante il corso di un’intervista, Adriano Celentano ha rivelato che durante il periodo del lockdown a causa della pandemia, si è chiuso in casa con sua moglie Claudia. Questo fatto lo ha affermato lui stesso a Domenica In, in collegamento telefonico.