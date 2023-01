Quanto guadagna Alberto Matano? Svelati i guadagni somme clamorose pagate dalla RAI

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. L’uomo apprezzato da tutti guadagna anche moltissimo. Le cifre rivelate sorprendono tutti.

La Vita in Diretta è uno dei programmi più seguiti dalla Rai nella fascia pomeridiana. Al timone c’è il conduttore Alberto Matano che con la sua schiettezza, irriverenza ed estrema professionalità è amatissimo dal pubblico.

Grazie a La Vita in Diretta Matano ha la possibilità di raccontare diverse storie, di parlare di politica ed attualità ma anche di spettacolo. Alberto ha anche una grandissima passione per il ballo e per il canto non a caso è stato uno degli opinionisti di Ballando con le Stelle, celebre programma condotto da Milly Carlucci.

Ma la sua lunga carriera è inziata in altro modo, infatti Matano prima di essere un conduttore è stato un giornalista iscritto all’ordine di Perugia. Nato nel 1972 Alberto, inoltre, è stato un volto noto del TG1 inviato in diverse missioni estere almeno fino a quando ha deciso di cambiare strada e diventare un presentatore.

Dal punto di vista privato Matano è sempre stato molto riservato cercando di vivere lontano dai riflettori. Di recente, però, Matano ha deciso di raccontare la sua storia d’amore, quella con il compagno Riccardo Mannino con il quale è convolato a nozze a giugno dell’anno scorso dopo quasi quindici anni d’amore.

La coppia è uscita allo scoperto e ha celebrato un matrimonio bellissimo organizzato da Enzo Miccio e ufficializzato dalla grande amica Mara Venier. La festa è stata meravigliosa immortalata dalle dolci immagini di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ma sapete quanto guadagna il conduttore? La cifra è incredibile e tutti rimangono scioccati.

Lo stipendio di Alberto Matano

Chi ha la possibilità di vedere Alberto Matano ogni pomeriggio alla Vita In Diretta si sarà forse domandato quanto guadagna il famoso conduttore. Bisogna tenere conto che Matano oltre a presentare ha altre attività esterne come quella di scrittore e diverse apparizioni televisive come appunto quella da opinionista a Ballando con le stelle.

Alberto Matano secondo alcune indiscrezioni dovrebbe guadagnare annualmente 240.000 euro, ossia 20.000 euro al mese e circa 5000 euro a settimana. Facendo i calcoli, quindi, si tratterebbe di circa 714 euro al giorno.

Insomma, una somma incredibile che però sarebbe in linea con l’alto profilo di Alberto Matano, personaggio televisivo estremamente versatile.