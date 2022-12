È stop per Alberto Matano. La Vita in diretta non va più in onda, trasmissione interrotta

Il programma Rai ha subito un nuovo stop e il conduttore deve attendere le future direttive per poter continuare la sua trasmissione.

Dal 18 novembre, il palinsesto della Rai continua a subire diverse variazioni a causa dei Mondiali di calcio 2022 che si stanno svolgendo in Qatar. Per lasciare spazio alle numerose partite di calcio, molti programmi sono stati interrotti o hanno subito variazioni della messa in onda, mettendo in attesa i conduttori (e il pubblico) per poter ritornare come prima. Lo stesso destino è toccato anche alla trasmissione condotta dal ben noto presentatore Alberto Matano.

Lo scorso 25 novembre, il conduttore de La Vita in diretta ha detto arrivederci al suo pubblico, tranquillizzandolo con un’altra data da segnarsi sull’agenda: il 7 dicembre. In tale giorno, dunque, sarebbe tornato in onda come di consueto.

Mercoledì scorso, infatti, Matano ha diretto il suo programma come al solito, in piena normalità, senza, però, sapere che avrebbe subito un ulteriore arresto da parte dei dirigenti della Rai, sempre per dedicare tempo ai Mondiali di calcio. La domanda sorge spontanea tra il pubblico e i conduttori: “Quando tornerà tutto come prima?”

Sul sito lanostratv.it e sulla rivista Di Più Tv, possiamo scoprire che La Vita in diretta tornerà su Rai1 da oggi, lunedì 12 dicembre, dalle 17.05 alle 18.45. Un orario, però, diverso dal solito, dal momento che prima la trasmissione terminava alle 18.10 per passare la palla a L’Eredità.

Inoltre, la puntata di oggi sarà all’insegna della maratona Telethon, una manifestazione che è già cominciata ieri sera con un’edizione speciale di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti, che per l’occasione ha vestito i panni natalizi e ha cambiato nome in Natale e Quale Show.

Nella puntata, infatti, sono stati imitati alcuni famosi cantanti con i loro brani più iconici del periodo natalizio, come, ad esempio, All I want for Christmas is you di Mariah Carey e Hallelujah, interpretata da Jon Bon Jovi.

All’inizio della trasmissione, il conduttore aveva dato il via alle donazioni per Telethon, puntando l’attenzione sul contatore che segnava la cifra aumentare sempre di più. La puntata, alla fine, è stata vinta da Virginio, grazie alla sua imitazione straordinaria del grande George Micheal con il brano Last Christmas e il contatore delle donazioni per Telethon ha sfiorato quasi la vetta dei 7 milioni di euro. Una generosità enorme che dimostra che il popolo italiano, in fondo, ha buon cuore.

Ad ogni modo, Alberto Matano, di sicuro, avrà sfruttato questo suo periodo di arresto forzato per riposarsi e ripartire al meglio nella conduzione della sua trasmissione su Rai1.