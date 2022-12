Paura per Chiara Ferragni: “Quel tumore…”, la verità sulla terribile situazione che ha provato a nascondere

Paura per Chiara Ferragni che ha provato a nascondere in tutti i modi la malattia, ma non c’è riuscita: i suoi follower si sono accorti subito che c’era qualcosa di diverso e si sono subito allarmati. L’influencer ha rivelato tutta la verità.

Chiara Ferragni ha cercato di tenere nascosta la sua malattia, ma la sua onnipresenza sui social non le ha permesso di mantenere il segreto a lungo. I fan hanno subito individuato che c’era qualcosa di strano nella ragazza e, se all’inizio non gli avevano dato troppo peso, poi si sono accorti che qualcosa non andava.

Quando si è così famosi è inevitabile che le persone si accorgano anche del minimo cambiamento, ed è proprio quello che è successo con l’influencer italiana più famosa al mondo. Chiara sperava di passare inosservata, ma i fan, che le vogliono molto bene, hanno voluto vederci chiaro.

Terrore per Chiara Ferragni: ecco cos’ha

Alla fine l’influencer ha dovuto sputare il rospo per tranquillizzare i migliaia di fan che hanno inviato messaggi preoccupati al suo profilo. Una dimostrazione di affetto immensa da parte dei follower, che subito si sono mossi per capire se la donna avesse qualcosa di grave da nascondere.

Tutto è cominciato durante la finale di X Factor, quando in alcuni scatti Chiara è apparsa con un cerotto sul braccio. All’inizio in pochi gli hanno dato peso, pensando che fosse un semplice graffio o una crosticina che l’influencer voleva proteggere. Quando poi, però, il cerotto è rimasto anche nei giorni a seguire e durante tutto il weekend, i fan hanno cominciato a pensare che stesse accadendo qualcosa.

Così Chiara Ferragni ha deciso di rivelare la verità e tranquillizzare i fan, spiegando che il cerotto serviva a coprire la recisione di un foruncolo avvenuta qualche giorno prima. In una diretta su Instagram l’influencer ha spiegato che lì sotto c’era un neo che le è stato asportato poco tempo fa: si era accorta che non era un neo normale quando lo ha visto cambiare colore in poco tempo ed è subito corsa a fare degli accertamenti.

Per fortuna è riuscita a gestire la situazione nei tempi corretti e si è risolto tutto con una brevissima operazione di routine per asportare il piccolo tumore. Anche sua sorella minore, Valentina Ferragni, ha sofferto di una cosa simile: non troppo tempo fa aveva scoperto uno sfogo sulla fronte che nascondeva in realtà qualcosa di più serio.

Entrambe hanno sottolineato l’importanza di controllarsi e fare prevenzione per agire subito sugli eventuali problemi. I follower di Chiara possono stare tranquilli: ancora qualche giorno e l’influencer si libererà del cerotto, dimenticandosi dell’accaduto.