La nipote di Anna Moroni è una giovane cantante. Ecco di chi si tratta!

Sapevate che Anna Moroni, ex volto de La prova del cuoco, ha una nipote cantante? Ecco di chi si tratta.

Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta di Anna Moroni: dopo 16 anni al fianco di Antonella Clerici a La prova del cuoco, ha lasciato il programma ma è rimasta nel cuore di molti.

Con le sue ricette semplici ma squisite, ha messo ai fornelli tutta Italia, entusiasta di poter cucinare ciò che faceva lei. Iconica la sua “ti sei lavata le mani tesoro”, che rivolgeva alla padrona di casa mentre cucinava lei.

Dopo La prova del cuoco sono arrivate nuove esperienze per lei, che l’hanno fatta conoscere sotto una luce diversa: prima è sbarcata su Mediaset con Davide Mengacci con Ricette all’italiana e poi su Food Network nelle vesti di conduttrice in Senti che fame! Nonna pensaci tu.

A giugno l’annuncio che ha attristito molti: dopo anni di successo, Anna Moroni ha deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo.

È tornata dietro i fornelli di casa sua, lontana dalle telecamere, dove è iniziato tutto. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la Moroni ha raccontato come è nata la sua passione:

“Io cucino da quasi 72 anni. Per me è come respirare. Per cui se non cucino non respiro. E muoio. Ma poi ho frequentato tanti corsi di cucina dei grandi maestri: loro mi hanno insegnato la tecnica”.

La sua specialità, però, sono i dolci e il suo cavallo di battaglia è la torta di carote, seguita dall’intramontabile ciambellona.

“Tra i miei cavalli di battaglia ci sono la torta di carote e il ciambellone. L’unica raccomandazione in pasticceria è che ci vuole la ricetta perfetta. Non si possono mettere gli ingredienti a occhio, bisogna pesare tutto, sennò non viene bene. E poi attenzione alla cottura, altrimenti i dolci si afflosciano”, raccomanda.

Una curiosità che forse non tutti sanno è che – nonostante ami cucinare dolci – non ne è un amante: la Moroni preferisce il salato!

“Io mi definisco una capra perché mangerei solo verdure. Poi ogni tanto anche un po’ di carne ci vuole, sennò divento anemica. Il tutto accompagnato dalla torta al testo di Gubbio, così chiamata perché l’impasto, di sola acqua, farina e un pizzico di lievito, si cuoce sul fuoco su una piastra tonda. È ottima farcita con il prosciutto o con la salsiccia e la cicoria”.

Parlando della sua vita privata e familiare, sappiamo che Anna Moroni è sposata da più di quarant’anni con Tonino Moroni. I due hanno figli e nipoti e tra loro una fa la cantante. Negli ultimi giorni è stata la Moroni stessa a presentare ai suoi followers sua nipote Francesca Medei, cantante esordiente.

“Tesori qui sono con mia nipote Francesca Medei! Ascoltate, se vi va, su tutte le piattaforme musicali il suo primo Ep ‘Emozioni’: è meraviglioso! Cuore di nonna”.