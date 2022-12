Romina Power ha fatto piangere Albano. Una situazione davvero scioccante

In seguito a un’intervista rilasciata da Romina Power a Verissimo, Albano ha ceduto e si è commosso molto per le parole della ex moglie al salotto di Silvia Toffanin. La cantante ha detto qualcosa che ha commosso tutti.

Albano Carrisi e Romina Power sono stati per anni la coppia più bella del mondo, erano perfetti, non solo nella vita ma anche sul lavoro. Con le loro canzoni hanno fatto crescere e innamorare tante generazioni, facendo la storia della musica italiana. Ancora oggi le canzoni, ormai diventate classici della musica leggera italiana, sono in classifica e vengono ascoltate e cantate.

Albano e Romina si sono sposati molto giovani e hanno messo su famiglia piuttosto presto, insieme hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina junior. Purtroppo una terribile tragedia li ha divisi per sempre: la scomparsa della loro primogenita Ylenia.

Di Ylenia si persero le tracce nel Natale del 1994. La giovane si trovava a New Orleans, in America e da lì purtroppo non se ne seppe più nulla. Per anni Albano ha sperato di rincontrare la figlia ma si è arreso al triste destino e ha ottenuto una sentenza di morte presunta.

Non la pensa allo stesso modo Romina che ancora oggi nutre la speranza di poter riabbracciare, prima o poi, la sua amata figlia. Questa tragedia ha mandato in frantumi una famiglia che sembrava perfetta e un amore che pareva indistruttibile.

Sono passati tanti anni da quando Albano e Romina hanno deciso di separarsi ma dopo oltre 16 anni di silenzio, i due sono ritornati ad essere una coppia, sul lavoro, tornando a cantare insieme.

I fan della coppia, sia musicale che di vita, ne sono stati felicissimi ma chi ne è stata meno felice è certamente Loredana Lecciso che si è sentita schiacciata dall’atteggiamento passivo aggressivo di Romina Power che, a detta di una fonte vicina alla compagna di Albano, avrebbe sempre cercato di ostacolarla. Ricorderete la diffida di Romina rivolta a Domenica In e a Loredana Lecciso che impediva di nominarla e la conseguente polemica.

Albano di recente è stato ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e in questa occasione la conduttrice ha approfittato per mostrare un video molto commovente dove la protagonista era proprio la sua ex moglie Romina. Ma cosa ha detto e perché Albano si è sciolto in lacrime?

Ecco cosa è successo.

Albano parla di Romina e si commuove

Partiamo col dire che il video di cui stiamo parlando e che è stato mostrato ad Albano durante la sua intervista risaliva a un precedente intervento di Romina Power proprio a Verissimo e in quella occasione la cantante ha parlato del forte rapporto che ha sempre avuto con la suocera, al punto da essere andata spesso a trovarla anche dopo la fine del suo matrimonio con Albano.

La mamma di Albano avrebbe regalato a Romina una croce che teneva al collo, un gesto di grande gratitudine e amicizia. Romina ha poi aggiunto che la suocera la considerava come un’altra figlia e che le ha sempre voluto molto bene e di essere stata ricambiata.

È stato su questa dichiarazione che Albano si è molto commosso perché era molto legato a sua madre. Ma non è finita qui perché il cantante di Cellino San Marco ha anche detto qualcosa su Romina, parole molto dolci ma anche amare rivelando che è stata una scelta di Romina quella di prendere le distanze dal suo mondo e non viceversa.

“Lei ha deciso di andarsene in America, lei solo sa il perché e così le vite si sono divise” e qui Albano si è commosso e ha aggiunto che “mai e poi mai si sarebbe aspettato di veder andar via dalla sua vita Romina”. Ma come sappiamo Albano è poi riuscito ad andare avanti con le sue forze e rifarsi una vita, provando a essere felice ancora.

Sulla sua storia con Romina ha poi aggiunto: “è stato un bel momento vissuto con una bella intensità, le verità vanno dette”. Parole belle per Romina, ma che secondo qualcuno potrebbero aver fatto risentire Loredana Lecciso.

Proprio a proposito di Loredana, quest’ultima ha detto qualcosa di agghiacciante: “La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente”.