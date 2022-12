Vite al Limite, Travis Henry è irriconoscibile. Ecco che fine ha fatto?

Travis Henry ha partecipato a Vite al limite ed è stato anche uno dei concorrenti più amati dal pubblico del reality di Real Time. Ecco com’è oggi e come svolge la sua vita.

Vite al limite è uno dei programmi più seguiti di Real Time e il format racconta e approfondisce la vita di persone che hanno problemi di obesità e il loro percorso di riabilitazione. Non sempre, però, le storie di queste persone hanno un lieto fine, qualcuno ricade nel baratro e qualcun altro a volte muore per complicanze di salute.

Sicuramente fra i canali della Tv via cavo, Real Time è quello che propone i programmi più originali e tra questi uno dei più seguiti è Vite al limite. Nel format si raccontano storie davvero emozionanti, piene d’amore ma anche piene di difficoltà, per le quali è impossibile non commuoversi. Le storie che vi si raccontano hanno spesso a che fare con disagi e scompensi dovuti alla salute dei protagonisti del programma che soffrono di obesità.

Le storie che sono state raccontate nel corso degli anni sono davvero tante e tanta commozione ha provato il pubblico per ciascuna di esse. Fra i protagonisti di alcune puntate ci sono anche giovani che non arrivano ai trent’anni, ragazzi che chiedono aiuto al dottor Nowzaradan, il quale interviene solo nei casi più commoventi e disperati, insomma quando c’è il rischio di morte per obesità. La storia di Travis Herny è davvero particolare, ma che fine ha fatto? Ecco cosa è successo.

Che fine ha fatto Travis Herny

Travis Herny ha 34 anni ed è sempre stato appassionato di musica. È stata proprio la musica che nel corso della sua vita lo ha aiutato a esprimere quello che provava e andare. La musica lo aiutava a placare la sua rabbia e la frustrazione.

Purtroppo non è stata solo la musica ad aiutare Travis ma anche il cibo nel quale si è rifugiato per colmare i suoi vuoti e naturalmente questo stile di vita per niente sano lo ha portato a pesare 279 chili quando aveva 31 anni. Un semplice gesto diventava faticoso, la mobilità era limitata e alcune cose doveva farle con qualcuno che lo aiutasse.

La musica sicuramente ha fatto da propulsore per Herny tanto che si è convinto a dare una svolta significativa alla propria vita e combattere il dolore che lo spingeva a mangiare tanto e provare a superare le sofferenze e le delusioni.

L’aumento di peso ha portato Travis ad avere difficoltà quando suonava e di certo non poteva rinunciare alla sua passione per un problema di salute che era ancora possibile risolvere, per questo motivo si è rivolto al dottor Nowzaradan. Travis era arrivato al punto di non riuscire a muoversi, ma un altro stimolo per superare questa prova così difficile gli venne anche dalla fidanzata che lo spronò a partecipare a Vite al Limite.

Travis ha così iniziato una dieta rigida, associata a una serie di allenamenti che lo hanno portato a perdere ben 109 chili, raggiungendo il peso di 170 chili, dimagrimento sufficiente a farlo operare per avere il bendaggio gastrico, ma soprattutto poter finalmente tornare a uno stile di vita pressoché normale.

Oggi Travis cerca di controllarsi con il cibo e si dedica ancora alla sua più grande passione, la musica che non ha mai lasciato e che anzi continua a salvarlo. La sua carriera si è evoluta e nel frattempo ha anche sposato colei che al tempo era la sua ragazza.

Henry è diventato uno dei pazienti esemplari di Nowzaradan, emblema del fatto che non è mai troppo tardi per migliorare.