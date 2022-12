“È una femminuccia” Charlene di Monaco e il principato sono in festa. Notizia incredibile

Grande festa per Charlene di Monaco e tutto il principato: sta per arrivare un bebè! La principessa ha accolto con estrema gioia la notizia. Charlene e Alberto festeggeranno la nuova coppia di genitori con una festa degna di una principessa.

Charlene di Monaco non è più al centro del gossip, almeno per ora: al suo posto c’è una coppia del principato che è pronta a dare il benvenuto a un bebè e ha riempito di gioia il cuore di Charlene e Alberto. L’annuncio è stato fatto direttamente sui social: sapete di chi si tratta?

L’intera famiglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo e godersi un periodo di ritrovata tranquillità dopo le tante illazioni che hanno colpito prima uno poi l’altro membro della famiglia reale. Charlene, come al solito, è stata la più bersagliata: ormai viene presa di mira da tutti e la sua figura non viene rispettata neanche all’interno della famiglia.

Charlene e Alberto di Monaco festeggiano il bebè

Ebbene sì, finalmente la famiglia reale monegasca intravede un po’ di gioia: una delle coppie reali ha annunciato di aspettare un figlio. All’inizio si pensava che fossero proprio Charlene e Alberto a dare il benvenuto al quarto figlio, ma non è così. Si tratta di un’altra coppia altrettanto famosa.

Stiamo parlando di Marie Chevallier e Louis Ducruet, il figlio della principessa Stéphanie, ovvero la sorella di Alberto, che diventerà nonna per la prima volta a 57 anni. I due si sono sposati nel 2019 e oggi, dopo 3 anni, hanno condiviso la bellissima notizia con tutti i seguaci della famiglia reale.

Su Instagram hanno pubblicato una foto insieme a Pancake, il cane della coppia, con indosso una maglietta con scritto “Presto sarò un fratello maggiore”. Pochi giorni dopo hanno anche svelato il sesso del nascituro: il bebè sarà una bambina.

La gioia è davvero tanta e Charlene e Alberto di Monaco hanno partecipato ai festeggiamenti e al party per il gender reveal del bebè. I due neo-genitori sono felicissimi ed emozionati e non hanno aspettato un giorno per condividere il lieto evento.

Sembra che finalmente splenda il sole sulla famiglia di Monaco, e soprattutto Charlene ha ritrovato il sorriso. Negli ultimi tempi infatti la donna era stata protagonista dei titoli di giornali per presunti tradimenti, umiliazioni pubbliche e aggiornamenti sul suo stato di salute.

Da sempre la donna è stata presa di mira non solo dai giornali, ma anche dalle sorelle di Alberto che non l’hanno mai vista di buon occhio. Ora, con l’arrivo di un nuovo membro della famiglia, forse le tensioni riusciranno ad appianarsi, almeno per un po’.