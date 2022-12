Sarah Altobello, “Cretina non capisce nulla” il dolore della storia con Paolo Brosio

Sarah Altobello, durante un’intervista nel salotto di Barbara D’Urso, ha svelato di essere stata sedotta da Paolo Brosio e poi di essere rimasta con un pugno di mosche. La donna si è sentita abbandonata da lui e ha raccontato tutta la verità ai microfoni di Pomeriggio Cinque.

Sarah Altobello si è sfogata da Barbara D’Urso arrivando fin quasi alle lacrime quando ha parlato della sua storia difficile con Paolo Brosio e di come si sia sentita abbandonata dall’uomo. Oggi è tra i protagonisti del Grande Fratello VIP e ha avuto modo di far sentire la sua voce su alcune ingiustizie che ha subito.

I fan della showgirl ci sono rimasti di sasso quando la Altobello ha raccontato alcuni episodi finora rimasti nascosti. Situazioni che l’hanno messa a dura prova e l’hanno fatta soffrire. Molti, infatti, sono stati gli scontri tra lei e altri concorrenti del reality.

Sarah Altobello svela tutta la verità

Tra questi c’è Edoardo Tavassi, che la showgirl ha attaccato duramente accusandolo di averla presa in giro e di averla trattata come una stupida. “Hai un ego spropositato che tende a infierire sugli altri. Tu tendi a sbeffeggiarmi sempre, su come parlo, sul verbo e su tutto. Non posso prenderla sempre come gioco. Io sono una gran signora” gli ha detto, senza risparmiarsi in convenevoli.

Tavassi ha risposto dicendo che fosse convinto che lei mancasse di autoironia e che lo facesse apposta a parlare così. La risposta di Sarah non è tardata ad arrivare: “Io che non ho autoironia. Non ti permetto proprio di dire ’sta cosa. Io non ce l’ho nel momento in cui l’autoironia va a ledere la persona e fa passare un messaggio di una cretina che non capisce nulla. Tu questo mi fai passare” lo ha attaccato.

E l’amore? Oggi Sarah Altobello è single, ma ha confessato di avere una cotta per un altro concorrente della casa. Anche se “prima di buttarmi voglio avere un riscontro. Ho paura che non capisca perché io faccio battute con tutti e li prendo in giro. Lo faccio anche con questa persona, con lui in modo particolare. Però sento vibes strane e belle, vibrazioni e onde. Ci sta, però, che sia una cosa solo da parte mia e che mi sto dicendo io“.

“Quando sei a contatto con delle persone scatta la selezione naturale. La tua mente screma e si adatta. Magari fuori nemmeno l’avrei calcolato. Non me l’aspettavo di prendermi qui dentro. Per niente. Non credevo che mi sarebbe successo. Diciamo che è stata una cosa arrivata a sorpresa” ha spiegato.

La showgirl ha poi scherzato sul fatto che, durante la partecipazione all’Isola, Brosio le sia stato molto vicino, tanto da diventare amico e complice della donna. Una volta tornati a casa, lui si è fidanzato con una ragazza giovanissima.

“Sono molto affranta!” ha ironizzato Sarah. “Sono stata positiva al Covid e in più ho sentito delle notizie. Ho scoperto che una persona a cui tenevo si è fidanzata ed è stata una doppia coltellata per me!“