Harry e William, tra i due scoppia lo scontro. Le ragioni sono incredibili

Il rapporto tra Harry e William è sempre di più ai ferri corti. I due sono completamente distanti e un particolare avvenimento avrebbe distrutto definitivamente il loro legame. Vediamo i dettagli.

Harry e William hanno raggiunto un punto di non ritorno. I due fratelli che avevano un rapporto molto forte ed unito si ritrovano a distanza di più di due anni dall’abbandono dei doveri reali da parte di Harry e sua moglie ancora distanti.

Neanche la morte dell’amata regina, avvenuta questo otto settembre, è stata in grado di risanare una frattura che sembra oramai insanabile. Meghan ed Harry vivono in America a migliaia di chilometri dalla madrepatria di Harry e dalla Royal Family con la quale a quanto pare il piccolo di casa Windsor non vuole più avere a che fare.

Ad alimentare le polemiche ci ha pensato il nuovo documentario sulla relazione tra Harry e Meghan le cui prime tre puntate sono state distribuite su Netflix pochi giorni fa. Il film si è subito dimostrato come un vero e proprio spartiacque di un prima e un dopo dell’addio della coppia Harry e Meghan alla monarchia.

Proprio nel documentario c’è qualcosa che ha fatto infuriare William, fratello maggiore di Harry. Harry ha parlato di un argomento troppo delicato che William avrebbe voluto seppellire per sempre.

Le parole di Harry nel documentario

Nel documentario di Harry e Meghan su Netflix sono stati affrontati diverse tematiche scottanti tra cui le accuse di razzismo ai danni della Royal Family. In verità, c’è stato un altro tema controverso del quale ha parlato proprio Harry e che avrebbe deluso completamente suo fratello William.

Stiamo parlando della famosa intervista di Lady Diana al canale BBC Panorama due anni prima della sua morte. Durante l’incontro tra la principessa e il giornalista Martin Bashir, Lady D aveva parlato apertamente dei suoi problemi coniugali, dei tradimenti di Carlo e della sua depressione accompagnata dalla bulimia.

Fu, all’epoca, un’intervista davvero forte ma le dichiarazioni di Diana risuonano ancora adesso. Dopo diversi anni, però, si è venuto a conoscenza che proprio il giornalista di Martin Bashir avrebbe mentito su alcuni aspetti della famiglia reale per far leva sulla sofferenza della donna.

In seguito a tali rivelazioni Harry e William avevano promesso a se stessi e alla stampa che non avrebbero mai più parlato di questo terribile capitolo della loro vita, ma questa promessa è stata poi infranta proprio da Harry.

Nel documentario, infatti Harry tratta la questione rompendo un patto stipulato con suo fratello a testimonianza di come tra loro due il rapporto non potrà mai più essere come un tempo.