Vi siete mai chiesti quanto guadagnino veline di Striscia? Cifre assurde

Se vi siete mai chiesti quanto intascano le veline di Striscia la Notizia soltanto per un misero stacchetto di neanche un minuto di durata, leggendo questo articolo lo scoprirete.

Da martedì 27 settembre 2022 è ripartito Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci che va in onda su Canale5 dopo il Tg5, tutti i giorni eccetto la domenica, quando lascia il posto a Paperissima.

Striscia la Notizia è il tg satirico più famoso di sempre e, grazie ai suoi storici ed amati inviati, riesce a far luce sui casi più disparati che assillano il nostro paese: dalle vere e proprie ingiustizie sociali allo smascheramento dei cosiddetti furbetti. Questa trasmissione è iniziata nel 1989 e da 33 anni entra nelle case dei telespettatori italiani per dare loro un’oretta di svago.

Ma Striscia non è nota solo per i suoi inviati e le loro missioni, ma anche per le veline: due ragazze, una mora e una bionda, che fanno degli stacchetti sul bancone del tg satirico e che allietano i conduttori e gli spettatori d’Italia. Quest’anno le ragazze sono cambiate ma i loro visi non sono sconosciuti.

Le precedenti veline, Shaila e Mikaela, hanno ceduto il posto alle nuove: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. La mora è Cosmary Fasanelli, ha 21 anni e lo scorso anno l’abbiamo vista tra i concorrenti del talent di Canale5, Amici di Maria De Filippi. Qui, la Fasanelli è stata bersagliata da Alessandra Celentano e la ballerina non è riuscita a raggiungere la fase finale del programma. Poco male, dal momento che adesso è la velina mora di Striscia la Notizia.

La velina bionda si chiama Anastasia Ronca ed ha 22 anni. Viene da Napoli, è una ginnasta, ha studiato arte e moda ed ha anche lavorato come modella. Ha preso parte ad alcuni programmi tv come Colorado e Temptation Island dove faceva la corteggiatrice. Dunque, non sono due ragazze sconosciute per il pubblico italiano.

Adesso le due veline affiancheranno i numerosi conduttori del tg satirico che si susseguiranno, partendo con Alessandro Siani e Luca Argentero per arrivare ad oggi, con Sergio Friscia e Roberto Lipari.

La coppia ci farà compagnia almeno per un anno, periodo che, quasi certamente, subirà un prolungamento come è successo in passato. Ma quanto guadagnano queste due ragazze? Si tratta di cifre fuori dal comune per il ruolo che hanno.

Prima di tutto, dobbiamo dire che il compenso non è mai uguale per tutte. Esso può variare in base a determinati fattori, come, ad esempio, la partecipazione ad altri programmi o a delle pubblicità. Ma in linea di massima le veline guadagnano 1000 euro al giorno e quindi 4000 euro al mese, per arrivare a 48000 euro all’anno.

Un bel mucchio di soldi, che può anche aumentare grazie a diverse partecipazioni ed ospitate in vari programmi. Insomma, una cifra meritata oppure sono semplicemente strapagate? Il giudizio è rimesso ai posteri.