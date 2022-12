Stash confessa l’ossessione di Rudy Zerbi nei treni. “Ecco cosa fa…”

Una persona che conosce molto bene il famoso discografico ha rivelato a Verissimo una sua ossessione personale. Scopriamo di che cosa si tratta.

Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale5 ogni weekend, è il luogo di ritrovo per molti vip che vogliono aprirsi al loro pubblico, raccontando molti dettagli delle loro vite private. Questo salotto ha visto moltissimi personaggi famosi, tutti con storie personali e toccanti, ma anche allegre e portatrici di buone nuove. Circa due settimane fa, la puntata ha visto succedersi diversi vip: da Stash dei The Kolors all’ex Suor Cristiana, ovvero Cristina Scuccia.

Tutti i vari ospiti non hanno avuto problemi a raccontarsi davanti a Silvia Toffanin e al suo pubblico, perché è proprio grazie alla bravura della conduttrice di mettere a proprio agio le persone a far sciogliere e rilassare i diversi ospiti.

Il primo ad essere intervistato è stato il cantante dei The Kolors, Stash. Il giovane uomo ha raccontato di quanto ami profondamente Giulia Belmonte, la compagna con la quale ha avuto da poco tempo la loro secondogenita. Stash ha così affermato: “Giulia è un miracolo, è arrivata da un giorno all’altro ed è la persona più bella che io abbia mai conosciuto. Mi rende migliore, da quando è arrivata lei è tutto più bello”.

Parlando delle loro due figlie, Grace e Imagine, il frontman della band ha continuato dicendo: “Imagine ha iniziato a dormire fin da subito, Grace è stato diverso, non dormiva. Quando hai un figlio hai tanto boost dal punto di vista emotivo, poi da musicista sono abituato a dormire poco di notte”.

Stash non rimpiange nulla se non il fatto che sua nonna non ha potuto conoscere la sua seconda figlia perché è venuta a mancare lo scorso ottobre. Parlando sempre di affetti familiari, il cantante ha poi confessato che Amici, programma condotto da Maria De Filippi, è come se fosse stata una seconda famiglia. E lo è ancora oggi.

Le persone che ha conosciuto durante la partecipazione alla trasmissione sono ancora presenti nella sua vita attuale, soprattutto Rudy Zerbi, il suo coach nel programma. A questo punto, la Toffanin mostra un videomessaggio di Rudy, che dice: “Mi viene in mente la passione quando penso a lui. La mette ovunque, lui vive di musica, ci mette la passione, non finisce mai. Sono fiero di te, del papà e dell’artista che sei. In bocca al lupo”.

Per commentare il video del suo ex istruttore, Stash dei The Kolors ha fatto una rivelazione scioccante proprio riguardante Zerbi, che forse lui voleva rimanesse privata: “Con Rudy c’è rapporto fraterno, abbiamo viaggiato spesso insieme. Lui in treno costruiva i Lego per ‘ingannare’ il tempo”. Che dire, ad ognuno il suo.