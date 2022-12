Terremoto nella Royal Family, “Voglio il test del Dna” proprio lui rivendica la sua posizione

Carlo e Camilla avrebbero un figlio segreto che adesso, dall’Australia, pretende di essere riconosciuto come tale e quindi essere secondo in linea di successione al trono.

Simon Charles Dorante-Day ha 56 anni e vive in Australia, sostenendo di essere il figlio illegittimo degli attuali regnanti d’Inghilterra, ovvero Re Carlo III e la regina consorte Camilla. Quest’uomo ha deciso di rivolgersi all’Alta Corte di Sidney per poter fare causa al ducato di Cornovaglia e avere la possibilità di accedere, per legge, alla linea ereditaria della Royal Family.

Così facendo, Simon Charles diventerebbe il secondo erede al trono d’Inghilterra. Un colpo di scena per il nuovo Re Carlo, che ha preso il posto della defunta madre, la Regina Elisabetta II, da qualche mese. Simon Charles è nato nel 1966 in Inghilterra e ha raccontato di avere scoperto di essere il figlio di Carlo e Camilla Parker-Bowles grazie alla nonna che lavorava per la Regina.

La sua presunta nascita sarebbe accaduta molto tempo prima che Diana entrasse a far parte della vita di Carlo. Infatti, l’attuale Re e Camilla si conoscono da moltissimo tempo e questo figlio sarebbe nato dopo una frequentazione dei due giovanissimi amanti. Poco dopo la scoperta di questa presunta gravidanza inaspettata, la Parker-Bowles si è dileguata dalla vita di Carlo.

Tuttavia, poco dopo alcuni mesi, Carlo e Camilla hanno ripreso le loro consuete frequentazioni e la loro relazione è andata avanti anche dopo il matrimonio tra Carlo e Diana. Secondo il racconto di Simon Charles Dorante-Day, quando era ancora un bambino, sarebbe stato affidato alla cuoca e al giardiniere di Buckingham Palace, facendogli credere di essere i suoi nonni e promettendosi a vicenda di non rivelare mai la vera origine parentale del bimbo.

Sono tre anni che quest’uomo rivendica la sua discendenza reale e la successione al trono che gli spetterebbe dopo la morte o la abdicazione di Re Carlo III, dal momento che sarebbe il fratello maggiore sia di William che di Harry.

Simon Charles è stato adottato da una famiglia australiana quando aveva appena 18 mesi e oggi sta lottando per esigere ciò che gli spetta per nascita. Se tutto questo sarà vero, la famiglia reale inglese avrà a che fare con un bel grattacapo. E non ci sarà nessuna Regina Elisabetta II a dispensare preziosi consigli.

Infatti, il presunto figlio illegittimo di Carlo e Camilla sostiene di avere delle prove concrete a dimostrazione che quello che sta dicendo non è falso. Inoltre, ha anche pubblicato delle foto su Facebook che mostrerebbero i tratti somatici somiglianti ai due supposti genitori.

Qualcuno gli ha fatto notare che è poco probabile che una coppia dagli occhi azzurri generi un figlio con gli occhi marroni, ma Simon Charles ha risposto mostrando una foto del figlio di Camilla, Tom Parker-Bowles, anche lui con gli occhi scuri.

Soprattutto, Simon Charles Dorante-Day ci tiene a mettere l’accento su una cosa: a lui non interessa molto la successione al trono d’Inghilterra, ma sostiene di essere solo un uomo che cerca i suoi genitori biologici per essere riconosciuto da questi ultimi. Chissà se è tutto vero o meno, di sicuro sembra una storia uscita da un classico romanzo giallo ottocentesco vittoriano.