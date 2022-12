Re Carlo III perseguitato dalla maledizione di Lady Diana. Ecco perché non fila tutto liscio

Anche se è da poco tempo che è in carica, Re Carlo III ha dovuto già affrontare numerosi disordini e difficoltà. Si sta parlando della cosiddetta maledizione di Lady Diana. Indaghiamo più a fondo in questa vicenda oscura.

Anche se la cerimonia ufficiale di incoronazione avverrà a maggio 2023, Re Carlo III ha già iniziato ad ottemperare ai suoi doveri reali, con non poche difficoltà. Per questo nuovo Re è un’impresa titanica prendere le redini in mano del regno inglese dopo che le ha avute sua madre, la defunta Regina Elisabetta II, per ben 70 anni.

Infatti, molti sudditi fanno ancora fatica a digerire la dipartita dell’ex Regina e ad accettare suo figlio Carlo sul trono. La maggior parte del popolo inglese, inoltre, gradirebbe molto che il Re decidesse di abdicare in favore di suo figlio William. In effetti, salire al trono alla veneranda età di 74 anni non è ben visto da tutti;

quindi, anche per questo motivo, Re Carlo e la sua regina consorte Camilla non sono accettati di buon grado. Addirittura, durante una loro visita, sono stati accolti con un lancio delle uova. Cosa inammissibile ed impensabile ai tempi della Regina Elisabetta II che, per fortuna, non ha dovuto assistere ad una cosa del genere.

Alcuni quotidiani hanno dichiarato che è come se il Re fosse circondato da un’aura che gli complica la vita, chiamata la maledizione di Lady Diana. Benché la principessa triste sia morta da ormai 25 anni, molti sudditi la ricordano ancora con molto affetto e cercano, in tutti i modi, di parlare di lei.

Lady Diana è sempre stata amata moltissimo dagli inglesi e ancora oggi, forti di ricordi e memorie rafforzate dai vari film e dalle varie serie tv che trattano il tema della vita di Lady D (come la serie tv The Crown), il popolo la ama e ricorda i torti subiti dall’attuale coppia reale.

Infatti, Camilla ha fatto sempre parte della vita di Re Carlo III, anche quando era sposato con Lady Diana. Sfortunatamente, la principessa del popolo non è mai stata amata dal suo sposo perché nel cuore era sempre presente, come lo è oggi, l’amore che prova per Camilla.

Camilla, una signora che non è mai stata al suo posto. Infatti, il giorno delle nozze di Carlo e Diana, la donna ha regalato all’uomo dei gemelli con incise le iniziali dei loro soprannomi che usavano quando erano in intimità. Oltretutto, Camilla si è anche presentata al matrimonio vestita di bianco. Tutte azioni che Lady D ha sopportato per amore del suo sposo.

Carlo e Camilla hanno difficoltà a star dietro a tutti gli impegni reali e, inoltre, un’altra coppia ruba loro la scena: William e Kate. Soprattutto, è Kate che attira molte attenzioni su di sé: dal portamento alla bellezza regale che la distinguono.

Durante il suo ultimo ricevimento ufficiale, si è presentata con la Cambridge Lover’s Knot, ovvero la tiara più amata da Lady D. Questo gioiello è composto da un set di perle e diamanti, costruito nel 1913 dal gioielliere Garrard su commissione della Regina Mary e donato dalla Regina Elisabetta II a Lady Diana nel 1981 come regalo di nozze.

Oltre alla tiara, Kate indossava un bellissimo cape dress bianco con appuntata sul petto l’onorificenza che la Regina Elisabetta II le concesse per il suo servizio alla Corona britannica. L’insieme di questo outfit di Kate riporta alla memoria un completo molto simile indossato da Lady Diana, partendo, appunto, dalla stessa tiara.

Una presenza, quella della principessa triste, che è costante nella Royal Family, nonostante non sia più tra noi da anni. Una presenza percepita moltissimo, tanto da spingere anche una rivista tedesca, la 7 Tage, a scrivere un articolo intero su questo tema.