Avete mai visto la sorella di Trussardi, Gaia? La somiglianza con la Hunziker è eclatante: “Sembrano sorelle”

Chi non ha mai visto la sorella di Tomaso Trussardi rimarrà senza parole, perché è uguale alla Hunziker. Ecco la foto che sta facendo parlare il web.

Gaia Trussardi, la somiglianza con Michelle Hunziker

Trussardi e la Hunziker si sono lasciati questa estate e da quel momento hanno tenuto un profilo basso. Nonostante questo, sembra che tra i due ci sia un ritorno di fiamma che promette bene: forse non sono ancora pronti per dirlo, ma l’amore potrebbe essere tornato in fiore.

I due sono stati paparazzati insieme a cena e mentre trascorrono momenti felici con le loro bambine: proprio per questo ultimamente non si fa che parlare di loro e della loro possibile reunion.

Gli utenti del web hanno scoperto un fatto sconcertante: la sorella di Trussardi, di nome Gaia, è identica a Michelle. La somiglianza tra le due è davvero eclatante, ecco le foto che testimoniano tutto.

La foto rivelatoria

Non si sente spesso parlare di Gaia Trussardi, dato che tutta l’attenzione mediatica è concentrata sul fratello e sulle sua relazione con Michelle Hunziker, che presto diventerà nonna insieme a Eros. La loro figlia Aurora Ramazzoti, infatti, è in dolce attesa.

Nonostante non sia spesso sotto i riflettori, Gaia Trussardi è molto seguita sui social e vanta di un gran numero di fan. La donna intrattiene i suoi seguaci, affascinati dalla sua bellezza disarmante.

L’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha scatenato il panico nel web: nello scatto si vede Gaia giovanissima, quando aveva solo 28 anni.

A quell’età era incinta della sua secondogenita. La foto in primo piano ha fatto parlare il web, che subito si è accorto della palese somiglianza con Michelle Hunziker. Le due hanno molti tratti in comune, secondo alcuni potrebbero essere scambiate per sorelle.

La riflessione di Gaia Trussardi

“Agosto 2007. Avevo 28 anni e una biondissima bambina in pancia che sarebbe nata a novembre”, ha commentato Gaia nella lunga didascalia, dove si è sfogata in una lunga riflessione ripercorrendo diverse fasi della sua vita, senza tralasciare sofferenze e dolori.

Tra le tante cose, ha raccontato che, quando era incinta, il suo viso allora era coperto di macchie per via della “farfalla gravidica”. “Quella cartina geografica che dalla sera alla mattina ti trovi sparsa sul volto senza preavviso né vere indicazioni sul cosa fartene”, ha scritto.

Sempre parlando della gravidanza e dei cambiamenti che porta con sé, scrive: “Quel corpo non ti appartiene più: una verità profonda e indicibile abita il tuo ventre e si spande in ogni tua cellula”.

Secondo molti, Gaia all’epoca somigliava moltissimo alla Hunziker, per altri invece all’attrice americana Uma Thurman. Insomma, è stata paragonata a due bellissime donne, a testimonianza di quanto la sua bellezza sia stupefacente.