Sapevate che il compianto Mango ha una figlia? Famosissima ha seguito le orme del padre

Sono passati 8 anni dalla scomparsa di Mango che purtroppo e tragicamente accusò un malore mentre si esibiva sul palco e si stava esibendo per i fan che ne sono rimasti scioccati e sicuramente questa è stata una delle perdite più grandi per la musica italiana.

Un grande dolore per i fan che non si aspettavano di dover dire addio così presto a una grande voce. Non tutti però sapranno che Mango aveva una figlia e lei ne sta ripercorrendo le orme. Ecco cosa fa la figlia di Mango.

Mango è stato ed è ancora uno dei cantautori più amati e di certo l’artista con la voce più particolare. Molte sono state le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e tra queste ci sono Rondine, Bella d’estate e Oro di Mango.

Questo amore per la musica ha tuttavia saputo trasmetterlo ai suoi figli. Infatti, la figlia maggiore ha deciso di seguire le sue orme nel mondo dello spettacolo. Sapete chi è la figlia di mando? È famosissima e la vedrete presto su Canale 5.

Nel 2014 Mango è morto proprio mentre si esibiva sul palcoscenico per il suo amato pubblico, il cantante ha subito un malore durante un concerto di beneficenza, si è accasciato per terra sotto lo sguardo impaurito del pubblico. Massimo Padula ha detto: “Dopo aver chiesto un applauso per i 30 anni della canzone ‘Oro’ ha chiesto scusa, ha interrotto l’esibizione e si è accasciato. È stato un momento di sgomento”.

Dopo quel tragico evento il mondo della musica ha perso una grande voce che tutti ricordano ancora.

Ecco chi è Angelica Mango

Angelina Mango è la figlia di Mango, il famoso cantautore scomparso nel 2014 e lei ha voluto seguire le orme di suo padre, infatti ora è una concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Angelina è nata nel 2001 da una storia d’amore che Mango ha avuto con Laura Valente dei Mattia Bazar. I due sono convolati a nozze nel 2004 e insieme hanno avuto anche un altro figlio, Filippo.

Mango come abbiamo detto è morto nel 2014 in seguito a un malore occorso mentre stava cantando durante un concerto di beneficenza. Angelina sembra già avere una promettente carriera, proprio come suo padre e infatti è stata selezionata dai giudici di Amici, anche se proprio intorno alla sua selezione c’è stata una forte polemica.

Perché qualcuno ha detto che lei è stata scelta per il suo cognome e che il ragazzo che sfidava era più bravo e meritava di essere scelto. La puntata in questione in cui Angelica è stata selezionata è andata in onda domenica 20 novembre, dopo Verissimo di Silvia Toffanin.

Ma se non seguite Amici, potete ascoltare Angelica sul suo profilo Instagram, dove pubblica spesso contenuti in cui canta o si esibisce già da tempo in pubblico.