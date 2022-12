Alessia Fabiani confessa, “Il mio ex mi ha massacrata”. Ma c’è un video dove spunta la verità

Vi ricordate Alessia Fabiani? L’ex letterina è finita sotto accusa dopo che il suo ex ha pubblicato un video che sbugiarda la sua versione. La separazione è sempre più burrascosa e i due finiscono nei guai.

Alessia Fabiani è una showgirl e modella italiana divenuta famosa dopo essere stata una delle letterine del celebre programma condotto da Gerry Scotti Passaparola. La donna ha avuto il suo momento d’oro soprattutto durante gli anni duemila quando ha condotto e presenziato a diverse trasmissioni come Lucignolo, La fattoria, Paperissima ecc…

Di recente la Fabiani si è dedicata ad altri progetti abbandonando almeno momentaneamente la televisione. Nel frattempo, Alessia Fabiani è diventata mamma di due bambini nel 2012 Kim e Keira avuti dal suo compagno Fabrizio Cherubini con cui si è separata poi nel 2017.

La rottura con il padre dei suoi figli è stata davvero burrascosa a causa di alcune accuse fortissime rivolte dalla showgirl all’imprenditore suo ex compagno. Alessia Fabiani ha denunciato Fabrizio Cherubini nel 2016 per maltrattamenti. L’uomo avrebbe aggredito la moglie: “stringendole il collo, colpendola con schiaffi e spinte, tanto da cagionarle in un’occasione le lesioni, nonché danneggiandole gli effetti personali”.

Ma c’è un video che smentirebbe questa versione e la battaglia in tribunali si farebbe sempre più complessa.

La risposta di Fabrizio Cherubini

La Repubblica ha raccontato questa brutta vicenda in tribunale: “A un certo punto la procura aveva chiesto di archiviare l’indagine: la ‘diffusa litigiosità in cui i singoli episodi appaiono slegati gli uni agli altri’, non permette di sostenere un’accusa di maltrattamenti. E le lesioni non sarebbero supportate da una denuncia, visto che la Fabiani avrebbe rimesso la querela”.

Alessi, d’altro canto, respinge le accuse e a sostegno della sua tesi ha presentato in procura un certificato medico che parla di ecchimosi, ematomi al cuoio capelluto e svariate contusioni e ferite sul corpo, per non parlare dei numerosi lividi sulle braccia. La Fabiani in aula ha affermato: “Due giorni dopo andai ad Avezzano a ritirare un premio sempre teatrale e dovetti farmi tutta un’acconciatura che mi copriva questa parte perché avevo un livido”.

L’imprenditore, ex della Cherubini, ha però replicato con un video esposto in tribunale dove ci sarebbero delle prove della falsa testimonianza sia di Alessia che del suo nuovo compagno. Insieme al filmato della presunta aggressione girato al Festival di Avezzano ci sarebbe quindi un video che mostra una Fabiani appena due giorni dopo la violenza priva delle lesioni da lei denunciate.

Ed ecco che la difesa di Cherubini ha dichiarato: “dalla visione del filmato la Fabiani che si presenta con un vestito scollato, con le braccia coperte da un solo velo trasparente, non presenta lesioni”, afferma Cherubini, che a proposito della remissione di querela afferma sia stata detta un’altra menzogna che “ha generato il procedimento penale”.

Davvero una brutta vicenda, questa tra Alessia Fabiani ed il suo ex, che tuttavia speriamo si possa risolvere presto per il bene dei loro figli.