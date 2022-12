Grida di terrore a casa di Michelle Hunziker: i suoi cani che cercano di difenderla

La showgirl svizzera ha passato un momento di paura dentro le mura domestiche. Urla forti che riecheggiano per l’abitazione e i suoi cani che cercano di difenderla.

Il social media che viene utilizzato dai vip del piccolo e del grande schermo è Instagram. Una piattaforma sociale dove gente famosa e non posta i propri video e le proprie foto per condividere momenti delle loro vite. Siano essi speciali o di semplice quotidianità.

Al giorno d’oggi, ormai anche moltissimi personaggi famosi trovano divertente coinvolgere i loro followers, condividendo degli eventi particolari, come viaggi o feste specifiche, oppure semplici attività casalinghe.

Questa strada è stata presa anche da Michelle Hunziker, una conduttrice tanto bella quanto brava nel suo lavoro e il pubblico la adora proprio per la sua simpatia e naturalezza. La showgirl svizzera adora condividere con i suoi fan foto e video della sua vita, sia pubblica che privata.

Mettendo la parola fine alla sua relazione amorosa con l’imprenditore Tomaso Trussardi, adesso Michelle è ancora più attiva su Instagram. Negli ultimi tempi, infatti, sta condividendo con i suoi seguaci la lieta notizia che presto diventerà nonna, perché sua figlia Aurora, avuta dalla relazione con il cantante Eros Ramazzotti, è incinta e a breve partorirà. Momenti di pura gioia per l’altrettanto gioiosa presentatrice televisiva.

Qualche tempo fa, la Hunziker è andata in Germania per prendere parte ad una trasmissione radiofonica nella città di Lindau, in Baviera. Come posto dove alloggiare durante questo suo nuovo incarico ha scelto un hotel molto lussuoso, che venta una storia di 160 anni e si trova sul lago Costanza. Una vista mozzafiato, dunque, che la bellissima svizzera può godersi dopo una giornata di lavoro.

Michelle Hunziker usa Instagram per condividere quasi ogni tipo di attività che svolge: dagli allenamenti eseguiti tutti i giorni (con risultati ben visibili, dato che può vantarsi di avere un fisico da paura!) ai momenti felici e casalinghi che trascorre con i membri della sua famiglia tanto amata (dalle sue tre splendide figlie: Aurora, Sole e Celeste ai suoi cagnolini Lilly Junior, figlia della scomparsa Lilly, Leone e Odino).

Inoltre, con i suoi followers le piace condividere anche i viaggi e le vacanze che decide di fare con gli amici e la famiglia, durante i quali visita posti meravigliosi. Insomma, per chi segue Michelle sul social media, è come se stesse con lei quasi 24 ore su 24.

E conoscendo bene il carattere della Hunziker, non potevano certo mancare foto e video di momenti pieni di ilarità, come in questo caso. Pubblicando un post con la frase: “Ho voluto provare questo trend pure io… ma i miei cani hanno reagito in modo alquanto diverso!! Bacio da me e i miei pelosi”,

la Hunziker mostra un video dove è possibile assistere ai suoi cani che si agitano immediatamente quando la showgirl svizzera fa finta di essere stata attaccata da un’aspirapolvere! Un video pazzesco che ha subito suscitato una marea di risate!