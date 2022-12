Spunta la verità: Tomaso Trussardi e i 5 milioni di euro dati a Michelle Hunziker. Regalo costosissimo

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono stati marito e moglie per quasi dieci anni almeno fino alla separazione nel gennaio 2022.

I rumors su una loro possibile riconciliazione si fanno sempre più insistenti mentre adesso viene a galla una verità sul famoso regalo da 5 milioni di euro fatto da Trussardi a sua moglie.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono al centro del gossip italiano ormai da parecchi mesi e per diverse motivazioni. Quando hanno annunciato la loro separazione nel gennaio 2022 nessuno avrebbe immaginato che una coppia così affiatata potesse arrivare al capolinea.

Eppure, dopo due figlie Sole e Celeste e tanti anni insieme Michelle e Tomaso hanno annunciato con un comunicato congiunto la fine del loro matrimonio. In seguito alla separazione Michelle Hunziker ha vissuto un periodo molto prolifico dal punto di vista lavorativo arrivando a condurre il suo primo One-Women Show chiamato Michelle Impossible che ha riscosso un ottimo successo di critica e pubblico.

Questa estate, inoltre, la Hunziker ha avuto una relazione di qualche mese con il bel Giovanni Angiolini, ortopedico ed ex concorrente del Grande Fratello 14. Con l’uomo ha passato dei momenti molto hot come immortalato dalle immagini pubblicate sui vari giornali che li hanno pizzicati più e più volte in atteggiamenti intimi. La storia è, però, giunta al termine con l’arrivo dell’autunno.

Eppure, in molti dicevano che i due avrebbero potuto anche pensare di allargare la famiglia per quanto fossero affiatati. Questo non è successo, anzi, stando agli ultimi rumors testimoniati da alcune immagini inequivocabili Michelle starebbe rifrequentando suo marito Tomaso Trussardi.

I due non hanno mai davvero commentato il gossip della riconciliazione, ma molti giornali hanno paparazzato la coppia in dolce compagnia l’uno dell’altro o fuori per una cenetta a due. I primi segnali di un riavvicinamento corrispondono a quando i Michelle e Tomaso si sono mostrati in completa armonia tra loro durante il compleanno della loro piccola Sole ad ottobre.

Inoltre, in molte stories di Instagram di Michelle è possibile notare la presenza di Odino cane di Tomaso in segno, forse, di una serenità ritrovata tra le braccia del suo ex? marito. Adesso viene fuori una verità che riguarda i tempi d’oro della loro relazione e a parlare è proprio Tomaso.

Trussardi e i 5 milioni di euro a Michelle

Durante il loro matrimonio Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno dovuto affrontare non poche difficoltà soprattutto dal punto di vista della stampa scandalistica. Uno scoop che li ha visti protagonisti è stato quello riferito al costosissimo regalo che Tomaso avrebbe fatto a Michelle.

Secondo alcune indiscrezioni Tomaso avrebbe regalato a Michelle un villino ad Astino nella provincia di Bergamo spendendo ben 5 milioni di euro. A parlare è Tomaso stesso per smentire queste voci che sarebbero niente altro che fake news.

L’uomo, all’epoca, infatti, aveva fatto notare come la famiglia avesse già una bellissima casa e non ci fosse bisogno di altro. Chissà, ora, dopo la riconciliazione dove decideranno di tornare a vivere.