Barbara D’Urso, disastro in diretta: “Sono in difficoltà”, salta la trasmissione

Barbara D’Urso ha dovuto affrontare un terribile problema accaduto proprio durante la sua trasmissione Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha ammesso di essere in difficoltà e ha dovuto aspettare l’aiuto di altri per poter riprendere il programma.

Ormai lo sappiamo che con Barbara D’Urso non ci si annoia mai: se non ci pensa lei a inventarsi qualcosa, ci sono i battibecchi in trasmissione con gli ospiti o le stoccate da parte di Pier Silvio Berlusconi. Ultimamente infatti per la D’Urso non è proprio tutto rose e fiori: la conduttrice si è vista portar via responsabilità molto importanti.

In una delle ultime puntate si è verificato un vero e proprio caos a causa di un guasto piuttosto grave che ha messo la conduttrice in serie difficoltà. La D’Urso ha provato a gestire la situazione ma è stato più difficile del previsto per lei.

Barbara D’Urso: quel problema che ha bloccato tutto

Oltre al periodo non proprio felice per lei, Barbara D’Urso deve pure vederla con problemi in trasmissione che le impediscono di condurre normalmente Pomeriggio Cinque. Non bastano gli ospiti e le loro teste calde a farla impazzire: ora ci si mettono anche le difficoltà tecniche.

Ma cosa è accaduto? Il 30 novembre, durante la puntata giornaliera del programma, qualcosa è andato per il verso storto. La conduttrice si è dovuta scusare più volte coi telespettatori per la mancanza che si è verificata ed è rimasta mortificata dall’accaduto, tanto da non sapere più cosa fare.

“Sono un po’ in difficoltà” ha detto ai telespettatori, cercando di risolvere il problema. “A parte il fatto che credo ci sia un problema su questa telecamera”. Il problema tecnico è perdurato per un po‘ e la conduttrice si è trovata in enorme difficoltà nel gestire l’imprevisto.

Questo riguardava il modo in cui la conduttrice appariva in TV: la D’Urso si è infatti accorta di apparire sfuocata ai telespettatori e di questo ha provato a scusarsi in tutti i modi. “Vorrei avvertire chi si mette davanti alla tv adesso che se vede il mio primo piano sfuocato è un problema della telecamera che stiamo cercando di risolvere al più presto” ha spiegato.

I telespettatori ovviamente sono stati molto comprensivi nei suoi confronti, ma la conduttrice è rimasta comunque di sasso di fronte al problema, stupita e amareggiata a causa dell’imprevisto che si è protratto un po’ troppo a lungo.

Alla fine la problematica è stata risolta dai tecnici in studio, ma per Barbara D’Urso sono stati dei momenti davvero difficili, perché era lei ad averci messo la faccia e a essersi dovuta giustificare con gli italiani. Come starà gestendo lo stress la conduttrice?