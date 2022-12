Quanto guadagna Ilary Blasi? Le cifre per L’isola dei Famosi sono da capogiro

Ilary Blasi si trova nel bel mezzo di una battaglia legale con il suo ex marito Francesco Totti e padre dei suoi tre figli Christian, Chanel ed Isabel. I due sono costretti a dividersi un patrimonio grandissimo ma la Blasi parte di una somma davvero alta. Vediamo i dettagli.

Quando Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno annunciato la rottura ufficiale a luglio di quest’anno ha dato la conferma a tutto il mondo di una crisi in atto già da molto mesi. Sin da febbraio, infatti, Dagospia aveva spifferato come tra la coppia d’oro d’Italia le cose non andassero bene da un po’ e i due erano ad un passo dal divorzio.

Dopo giorni di silenzio sia Ilary che l’ex calciatore avevano cercato di smentire queste voci raccontando ai giornali e nelle interviste come la loro unione fosse ancora solida e stabile. A Verissimo, la Blasi in occasione della presentazione dell’Isola dei Famosi aveva messo in chiaro come tra lei e suo marito le cose andassero per meglio e in qualche modo aveva colpevolizzato i giornali di lucrare sulla sua famiglia.

Purtroppo, però, pochi mesi dopo è arrivato il famoso comunicato stampa all’ANSA che ha decretato la fine di un matrimonio ventennale, uno dei più longevi dello showbiz italiano. Adesso c’è da dividere un patrimonio ingente e la battaglia legale per stabilire i termini di divorzio: la riconciliazione per i due è sempre più lontana.

Tanto è complessa questa separazione anche dl punto di vista economico che molti avevano ipotizzato che Totti e Ilary non sarebbero mai riusciti a separarsi, tesi che però è stata completamente smentita. Il pupone e la conduttrice hanno messo fine alla loro relazione lasciandosi dietro tantissimi problemi irrisolti.

Quanto guadagna Ilary Blasi?

Francesco Totti icona del calcio mondiale ha ovviamente accumulato grazie al suo lavoro una grossa somma di denaro. Per molti anni Ilary Blasi è stata additata solo come la moglie di Totti, la classica velina che punta al calciatore ricco.

Nel tempo, invece, la Blasi è riuscita ad affermarsi come una della conduttrici più amate ed apprezzate in circolazione. Con il passare degli anni la donna è riuscita ad affermarsi nel piccolo schermo facendo aumentare anche il suo ingaggio.

Infatti, Ilary all’epoca della conduzione del Grande Fratello riceveva ben 25 mila euro a puntata, una cifra davvero molto valida. Adesso, però, grazie all’ottimo successo ottenuto nelle ultime edizioni la Blasi vanta un stipendio da capigiro.

Quest’anno la donna ha guadagnato circa 50 mila euro a puntata raggiungendo un introito di un milione complessivo. Insomma, non sarà un stipendio da calciatore ma Ilary Blasi è riuscita nel suo intento di non dover mi chiedere nulla a nessuno.