Ilary Blasi ha davvero trovato un nuovo amore? Spunta la verità, adesso tocca a lei

Ilary Blasi si è lasciata Francesco Totti alle spalle e dopo cinque mesi dalla loro separazione ha ritrovato la passione per un altro uomo: Bastian.

Il settimanale Chi racconta il weekend di passione che la nota conduttrice televisiva ha trascorso a Zurigo insieme a un nuovo amore, di nome Bastian. Dopo cinque lunghi mesi che si sono conclusi con la separazione tra la Blasi e Totti, la timoniera de L’Isola dei Famosi si è concessa il lusso di una vacanzina con la sua nuova fiamma. E che lusso! La coppia ha trascorso il weekend in un albergo dove si paga 1600 euro a notte!

Leggiamo come il settimanale Chi ha descritto questo breve, ma intenso, periodo di tempo trascorso tra la romana Blasi e il tedesco Bastian:

“Ecco Ilary Blasi a Zurigo, con un uomo di nome Bastian. Baci, abbracci, tenerezze e un weekend in paradiso, in una suite con vista lago in un hotel esclusivo, The Dolder Grand, 1.600 euro a notte.

Da venerdì a domenica. E poi un lungo, interminabile, romanticissimo saluto all’aeroporto di Zurigo, dove la conduttrice si è imbarcata per tornare a Roma dai propri figli. Ilary ha trovato una persona che la rende felice. Di lui sappiamo che si chiama Bastian, che è tedesco, vive a Francoforte, è un imprenditore e non sa nulla della vita di Ilary. E sappiamo anche che la storia è cominciata da poco, lei ha appena iniziato a seguirlo su Instagram”.

Il racconto continua a narrarci questa mini-fiaba moderna, iniziata venerdì sera e terminata domenica pomeriggio, quando l’imprenditore tedesco ha accompagnato all’aeroporto la conduttrice romana, pronta a riabbracciare i propri figli. Non prima, però, di un lungo abbraccio ed un intenso bacio per dirsi non addio, ma arrivederci:

“Ilary Blasi bacia e abbraccia un uomo all’aeroporto. Lui si chiama Bastian. È la prima volta, dopo vent’anni, che vediamo llary baciare un uomo che non sia Totti. Insieme hanno appena vissuto un bellissimo weekend. Dopo un fine settimana di passione Ilary Blasi e Bastian si dirigono in aeroporto dove dovranno salutarsi.

Lei torna a Roma dai suoi figli, lui rimane a Zurigo. Ma il loro è solamente un arrivederci. Un abbraccio che sembra non finire mai fra llary e Bastian. È l’inizio di una nuova relazione. Dopo un lungo inverno sentimentale, llary è felice come non si vedeva da tempo”.

A quanto pare li rivedremo insieme, forse la prossima volta sarà lui a raggiungere lei a Roma…