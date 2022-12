“Menzogne nel matrimonio tra la Lecciso e Albano Carrisi”: parla l’amante del cantante. È furiosa

Albano Carrisi ancora al centro del gossip per le sue relazioni amorose. Da vent’anni al fianco di Loredana Lecciso, Albano continua ad essere al centro di gossip e nella bufera mediatica. Diviso tra Romina e Loredana adesso sbuca un’altra donna.

Albano Carrisi è un cantante italiano molto celebre conosciuto tantissimo anche all’estero grazie a brani di grandissimo successo. Insieme a lui, c’è quasi sempre stata Romina Power con la quale ha macinato dei tormentoni come “Felicità” che tutt’ora viene ricordata come una canzone cult.

Romina e Albano sono stati insieme per oltre trent’anni ed hanno avuto quattro figli. La loro è stata una relazione amatissima dai tanti ammiratori conclusasi però bruscamente dopo la tragica scomparsa di Ylenia che logorato definitivamente il loro rapporto.

Dopo anni passati separatamente Romina Power ed Albano Carrisi hanno ripreso a cantare insieme ristabilendo un rapporto molto bello e sincero, non soltanto lavorativo.

Se Romina non ha mai parlato apertamente di altre sue relazioni, la stessa cosa non vale per Albano. L’uomo, infatti, è legato sentimentalmente alla showgirl Loredana Lecciso da ben ventidue anni con la quale ha avuto due figli, Jasmine e Albano Junior.

Tra di loro l’amore pare proceda a gonfie vele e la famiglia vivrebbe serena ed unita nel paese d’origine di lui Cellino San Marco. A turbare gli animi dei Carrisi ci ha pensato una certa Patricia Donoso che avrebbe fatto rivelazioni assurda sulla coppia pugliese.

Le rivelazioni di Patricia Danoso

Una certa Patricia Danoso ha fatte delle dichiarazioni incredibili sul suo rapporto con Albano. Secondo la donna lei avrebbe avuto una storia clandestina con il cantante, un rapporto a detta sua davvero focoso e passionale.

La Danoso avrebbe conosciuto Albano ad una partita a San Siro e da lì sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. Patricia Danoso, inoltre, ha aggiunto qualcos’altro in merito alla relazione tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi.

Secondo Patricia i due avrebbero mentito per anni sullo status della loro unione. La donna ha dichiarato, infatti: “Al Bano e Loredana non hanno mai avuto un rapporto stabile. Tra loro ci sono sempre stati alti e bassi”.

Insomma, parole dure e schiette che metterebbero in una bruttissima posizione Albano con la sua famiglia ma soprattuto con Loredana. Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni il cantante pugliese ha avuto la possibilità di replicare a queste terribili accuse. Albano ha, infatti, negato completamente le dichiarazioni di Patricia accusandola a sua volta di mentire e di volere esclusivamente la visibilità.

Chissà come ha preso la notizia Loredana Lecciso e se ha dubitato dell’onestà del suo compagno. Conoscere la verità dietro tutta questa strana vicenda, però, è quasi impossibile.