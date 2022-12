Caso Suor Cristina, Manuela Arcuri senza freni: “… cosa ho visto dietro le quinte”

Manuela Arcuri è intervenuta per dire la sua su Suor Cristina, ormai solo Cristina Scuccia.

L’attrice ha voluto parlare di un episodio accaduto nel corso dell’edizione di Ballando con le stelle che vide la partecipazione di Cristina, allora Suor Cristina. L’attrice ha detto di essere rimasta molto colpita dalle parole di Cristina Scuccia la quale non ha nascosto di essere molto felice di essere tornata a una vita “normale”, non più votata alla cristianità e in generale alla vita in convento.

Sicuramente tra le notizie delle ultime settimane che hanno tenuto banco nel web e sui rotocalchi è stata la laicizzazione di Suor Cristina che in un’esclusiva intervista da Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato la sua vita negli ultimi anni fino alla decisione di lasciare il convento ma soprattutto il velo da Orsolina.

Naturalmente in televisione se n’è parlato e ci sono stati dei commenti, anche ironici al riguardo, basti pensare a Luciana Littizzetto che nell’ultima puntata di Che tempo che fa ha inserito la notizia nel suo consueto pezzo comico di fine puntata.

Cristina non è più suora, si è spogliata dell’abito talare e oggi fa la cameriera in Spagna. Ha cambiato completamente vita, non senza una certa polemica da parte delle Orsoline che hanno risposto.

Cristina Scuccia ha lasciato il velo da suora, per anni è stata conosciuta dal pubblico televisivo come Suor Cristina, vincitrice di The Voice dell’edizione 2014 e che si è distinta non solo nel programma in questione ma anche l’anno seguente con l’uscita del suo album in Giappone e la partecipazione a Ballando con le stelle dove Manuela Arcuri appunto la conobbe.

In quel periodo Cristina Scuccia era ancora una novizia e di li a pochi anni dopo avrebbe dovuto prendere i voti perpetui, ma il clamoroso annuncio è arrivato proprio negli ultimi giorni: Cristina non vuole più essere una suora.

Dal preciso momento in cui è stata annunciata questa cosa la notizia è diventata una delle più discusse del web e della televisione. Ancora una volta Suor Cristina diventa virale, oggi fa la barista in Spagna e ha lasciato il velo suscitando non poche polemiche da parte delle stesse Orsoline che come sappiamo hanno mal visto il comportamento soprattutto perché la ragazza ha parlato di un “eccesso di protezione” da parte loro.

Manuela Arcuri ha detto…

Di recente anche Manuela Arcuri ha espresso la sua opinione su Cristina Scuccia ricordando un episodio occorso durante la partecipazione della stessa a Ballando con le stelle.

Questo un primo commento a caldo dell’attrice: “Non me l’aspettavo proprio sono rimasta senza parole, anche se era una Suora sembrava molto estrosa con grande verve, molto artistica che le piaceva cantare e ballare”.

Le parole di Manuela Arcuri sono proseguite così: “Io l’ho vissuta in studio dietro le quinte di Ballando, l’ho vista sempre con l’abito da suora”. Le parole di Manuela Arcuri confermano la dedizione di allora di Cristina nel seguire la strada del Signore, strada che poi è stata abbandonata per tornare a una vita più “normale” e a quanto sembra più serena.