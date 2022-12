Lite furiosa in diretta a Omnibus: la conduttrice Gaia Tortora deve intervenire

A Omnibus storico talk show in onda su La7 è avvenuta una lite davvero brutta tra due personaggi politici di spicco soprattutto in questo momento molto difficile. La conduttrice Gaia Tortora cerca di placare gli animi.

La trasmissione di La7 Omnibus è un importante talk show in onda dal 2002 sempre al passo con temi di attualità politica e sociale. Il programma ospita tantissime personalità importanti della politica mettendoli a confronto su questioni di grande importanza.

Ovviamente i programmi dedicati alla politica tendono a far scontare politici di diverse fazioni proprio perché in questa maniera il pubblico può farsi un’idea sull’argomento ascoltando varie opinioni.

Tuttavia, avviene che alcune discussioni diventino troppo forti e che i toni si alzino molto. Questo è accaduto in una delle ultime puntate di Omnibus appunto dove la conduttrice è stata costretta ad intervenire. Lo scontro è avvenuta tra Angelo Bonelli ed il sindaco di Lacco Ameno, comune vicino a Casamicciola, a Ischia.

In queste ore Ischia sta vivendo un vero e proprio incubo a causa della valanga degli scorsi giorni che ha travolto comuni interi procurando numerose vittime, sfollati e dispersi. Sotto accusa numerosi sindaci ed istituzioni che non sono stati in grado di prevedere il disastro ma anzi hanno perpetrato in fenomeno dell’abusivismo.

Ischia, così si ritrova nel caos mentre i vigili continuano a scavare per trovare chi ancora non si trova e la situazione si fa sempre più drammatica.

Lo scontro tra Bonelli e Giacomo Pascale

Tra Angelo Bonelli e Giacomo Pascale lo scontro è stato inevitabile. Ecco cosa si sono detti. “Non condivido nulla di quello che diceva Bonelli” inizia Pascale. E continua: “Forse lui non sa quello che sta proponendo”.

Bonelli, però, replica stizzito: “L’ho ascoltata con francescana pazienza. Mi consenta un attimo. È il giorno del dolore. Noi dovremmo stare zitti invece stiamo parlando”. Il leader di Europa Verdi incalza arrabbiato: “È imbarazzante, lei si auto assolve”.

A questo punto rientra il sindaco nella discussione e dice: “È imbarazzante che lei mi interrompa mentre io l’ho ascoltata. Quindi lei o è in malafede o non conosce la norma”. Pascale, poi, nel corso della lite e della trasmissione viene interrgoto sulla questione dell’abusivismo della mancata demolizione delle case abusiva sul territorio dell’isola.

Il sindaco, quindi, risponde incattivito: “Nel mio comune sono state fatte una demolizione e due autodemolizioni. Il sindaco funge da passacarte”. E Pascale continua: “Bonelli lei non sa nulla, di cosa parla?”.

Lo scontro ha animato la trasmissione è la conduttrice Gaia Tortora è stata costretta ad intervenire per placare gli animi.