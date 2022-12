“Tutte quelle punture, quei giorni nel letto”. Angelo Pintus è diventato papà, ma la gravidanza è stata difficile

Angelo Pintus è diventato papà per la prima volta di Rafaél, frutto dell’amore tra l’attore e sua moglie Michela Sturaro, che però ha avuto una gravidanza difficile.

Angelo Pintus comunica a tutti i suoi fan che è diventato padre di Rafaél tramite Instagram, dove posta una foto che mostra al pubblico un disegno fatto da sua moglie qualche tempo fa.

Michela aveva disegnato sé stessa e suo marito Angelo su una barca con a bordo anche un piccolino. Questo disegno è la prova di quanto la coppia desiderasse allargare la famiglia. Desiderio esaudito pochi giorni fa grazie alla nascita di Rafaél, e Pintus spende parole d’amore e di ringraziamento per la sua adorata moglie, che non ha avuto una gravidanza facile. Leggiamo cos’ha scritto il comico sul suo profilo social:

“Rafaél è arrivato, in una fresca mattinata di Novembre. Che felicità. Micky, amore mio. Te lo ricordi questo disegno? Lo hai fatto tu anni fa. Sognavamo di essere io e te e con noi quel piccolo rompiballe di nostro figlio. Ed eccoci qui. Grazie per questo regalo meraviglioso che è Rafaél, grazie per tutti i sacrifici che hai fatto, tutte quelle punture, tutti quei giorni in casa, nel letto. Per le nottate con la nausea passate in bianco, senza mai farmi pesare niente. Mai”.

La gestione di Michela Sturaro è stata, quindi, dura da sopportare e Angelo Pintus la racconta così:

“Il percorso è stato così lungo e difficile e io non posso fare altro che dirti grazie. E poi diciamoci la verità, solo una donna può sacrificarsi in questo modo, con questa tenacia. Poi per carità, io ho fatto anche una visita dall’andrologo, ma insomma. Ora stai riposando e io sono con Rafaél in braccio. Per fortuna è uguale a te, bello come te e indovina? Ronfa, proprio come te. Beh, ora che siamo tutti, possiamo finalmente salpare. Ti amo”.

Per quanto riguarda la scelta del nome, è stata un decisone presa sia da Pintus che dalla Sturaro per omaggiare la meravigliosa, inimitabile, straordinaria e bellissima artista Raffella Carrà.

Questa decisione l’aveva annunciata Angelo stesso durante un suo spettacolo, dicendo che se il bambino fosse stato maschio, l’avrebbero chiamato Rafaél per onorare una donna spettacolare, che è stata una sua grande amica e musa ispiratrice.

Sono passati sei anni da quando Angelo Pintus ha chiesto a Michela Sturaro di sposarlo, e la proposta è avvenuta durante un’esibizione dell’attore all’Arena di Verona, quando ha ottenuto il fatidico ed ovvio “sì” da parte della donna.