Stefania Orlando, l’attacco è feroce: “Sei un egoista… è quasi morta”. La showgirl distrutta

Stefania Orlando, conduttrice, showgirl e personaggio televisivo italiano è finita sotto accusa. Il Web si indigna e lei rimane completamente scioccata.

Stefania Orlando è una dei personaggi dello spettacolo più in voga del momento. Prezzemolino delle televisione, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip due edizioni fa ha riscoperto un grande successo anche sui social dove è molto seguita da tutti i suoi followers.

La Orlando ha preso parte anche alla scorsa stagione della celebra trasmissione Tale e quale Show grazie alla quale ha messo in mostra le sue doti artistiche, canore e di ballerina. Stefania Orlando è anche ospite fissa della Vita in Diretta, noto programma condotto nella fascia pomeridiana da Alberto Matano che riscuote sempre un gran successo.

Se professionalmente per Stefania Orlando le cose stanno andando a gonfie vele, dal punto di vista privato, invece, per la conduttrice non è per nulla un bel periodo. Dopo una lunga relazione con il musicista Simone Gianlorenzi, culminata con il loro celebre matrimonio nel 2019, i due hanno deciso di prendere strade diverse spiazzando davvero tutti quelli che si erano appassionati alla loro storia d’amore.

A Verissimo, la Orlando aveva confessato il suo profondo dispiacere per la fine della loro relazione mostrando un grande rammarico per il fallimento di un matrimonio a cui aveva tanto creduto. Fortunatamente accanto a Stefania ci sono le sue amiche del cuore, come Anna Pettinelli, Adriana Volpe o Angela Melillo con le quali si fa vedere felice sui suoi social.

Purtroppo, però, per lei arriva una brutta battuta d’arresto da parte di un utente che l’ha criticata duramente per un particolare comportamento.

Stefania Orlando attaccata sui social

Tutti sanno che Stefania Orlando ha in realtà un grandissimo amore: si tratta della dolcissima cagnolina Margot, il suo chihuahua da ben diciassette anni. La showgirl la mostra fiera sui social e le rivolge tantissimo affetto ogni giorno.

Di recente la Orlando ha postato una stories su Instagram con Margot protagonista. La cagnolina è al caldo nel suo trasportino mentre viene portata in giro dalla sua padroncina Stefania. Qualcuno, tuttavia, non ha apprezzato questo gesto considerandolo insensibile nei confronti dell’età di Margot.

L’utente scrive incattivito: “Ma è mezza morta Margot. Perché non la lasci al suo destino? Sei troppo egoista e non puoi 17 anni far vivere così un cane”. Un bruttissimo attacco da parte del Web che ha letteralmente spiazzato la Orlando. La donna ha, infatti, dovuto provvedere a difendersi da queste accuse dirette.

Stefania ha replicato così: “Ma si può scrivere una cosa del genere”, screenshottando l’accusa su Instagram. Nessuno, giustamente, deve sentenziare su come Stefania Orlando tratta il suo cane soprattutto perché la donna la coccola moltissimo anche in virtù della sua età avanzata.