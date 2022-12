“Mi vergono per voi”, Stefano Bettarini sbotta contro il GF Vip, parole pesanti

Stefano Bettarini non si risparmia con le parole circa le decisioni prese dal reality show riguardo ai vari concorrenti.

Stefano Bettarini è stato un calciatore e un concorrente sia del reality più tosto di sempre, ovvero L’Isola dei Famosi, che di quello più casalingo di tutti, ossia il Grande Fratello.

Tuttavia, la sua esperienza da concorrente del GF non è durata molto ed è stato squalificato a brucia pelo. Adesso, da casa sua, Bettarini commenta, sputando veleno contro il programma e il suo conduttore, Alfonso Signorini, per le decisioni che vengo prese in base al comportamento dei gieffini.

In particolare, l’entrata lampo della sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, squalificata per aver pronunciato frasi irripetibili riguardo Marco Bellavia, ex concorrente del reality show.

Durante questa edizione, la Lamborghini è intervenuta spesso per interagire con Antonino Spinalbese, che ha incontrato di nuovo nella puntata precedente per un confronto tête-à-tête, in presenza anche di altre due concorrenti del GF, ovvero Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi.

Bettarini, riguardo la trasmissione e le loro scelte, ha detto:

“Questo un ulteriore affondo. La produzione e il Grande Fratello Vip si assumano la responsabilità di questa complicità. Hanno avvallato, promosso e spinto chi il bullismo lo ha fa promosso più volte. Questo un ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Elogiamo chi la violenza l’ha promossa. Queste le conseguenze? Mi vergogno per voi. Due pesi e due misure”.

Stefano Bettarini è da molto tempo che afferma, senza troppi giri di parole, che avrebbe subito un trattamento diverso dal programma. Per ricordarci meglio, infatti, è bene dichiarare che Bettarini, Fausto Leali e Denis Dosio sono stati squalificati per il loro comportamento non consono alla trasmissione della Mediaset.

Infatti, durante la loro partecipazione al GF Vip del 2016, il programma aveva deciso di prendere dei seri provvedimenti. Ad oggi, anche Bettarini afferma che un comportante tale non è accettabile: un atteggiamento differente che avrebbe avuto e che, per quanto riguarda ora, avrebbe assicurato alla Lamborghini il continuo soggiorno all’interno della casa più spiata d’Italia.

Fino a questo momento, il ben noto conduttore del reality show Grande Fratello Vip, nonché direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini non ha commentato o risposto alle accuse velenose che l’ex calciatore Stefano Bettarini non si è tenuto dentro.

Chissà se Signorini sarà altrettanto ostile nel rispondere all’ex di Simona Ventura, oppure userà la tecnica della classe e della calma che più lo distinguono dagli altri. Certamente, non tarderà a controbattere, in un modo o nell’altro; dobbiamo solo attendere.