Addio Sophia Loren, sembra non si possa fare nulla. Non resta che attendere

Che fine ha fatto Sophia Loren? L’attrice tanto amata dagli italiani e parte indelebile della storia del nostro cinema è assente ormai da tanto tempo dalle scene. Di recente ha rivelato ciò che le sta accadendo e ha fatto preoccupare tutti: la sua è una confessione da brividi.

Sophia Loren ha una carriera che tutti le invidiano: ha lavorato con attori e registi famosissimi, conosciuti in tutto il mondo, realizzando sempre grandi successi. Le nuove generazioni di attrici vedono in lei un punto di riferimento, una grande diva da imitare nel talento e nell’eleganza.

L’attrice ha lavorato con nomi del calibro di Marlon Brando, Bart Lancaster e Richard Burton. Nel 1950 ha ottenuto la fascia di Miss Eleganza, un titolo più che azzeccato per lei. È proprio in quegli anni che ha esordito al cinema, in film come Pane, amore, e…, Un marito per Cinzia e La baia di Napoli.

Ha persino vinto un Premio Oscar per la sua performance in La ciociara di Vittorio De Sica. Da quel momento la sua carriera ha preso definitivamente il volo e l’attrice ha iniziato a collaborare con i nomi più importanti del cinema italiano e internazionale.

Tra i suoi film più conosciuti bisogna citare Una giornata particolare, Ieri, oggi, domani e Matrimonio all’italiana. Oltre all’Oscar, la Loren ha vinto cinque Golden Globe, un Leone d’oro, un Grammy Award, una Coppa Volpi, un Prix del Festival di Cannes e un Orso d’oro alla carriera.

Sophia Loren: ecco che fine ha fatto

Sono ormai tanti anni che l’attrice non si fa vedere di fronte alle telecamere e rilascia poche interviste. Ormai all’età di 87 anni, la Loren ha deciso di sparire per un po’ dalle scene e godersi la vecchiaia dopo gli innumerevoli successi che ha collezionato.

Oggi vive in Svizzera, a Ginevra, insieme al compagno e, da quel che sappiamo, non soffre di particolari malattie. Di recente però ha svelato alcuni dettagli che hanno fatto pensare al peggio per lei.

L’attrice starebbe pensando di terminare la sua carriera e ritirarsi definitivamente a vita privata. Questo annuncio ha devastato i fan, che speravano invece di rivederla in qualche nuovo progetto. Purtroppo però Sophia Loren sembra aver già deciso, nonostante sia in ottima forma, non si può fare nulla.

Di recente ha però affermato di essere ancora molto legata al cinema e di aver sempre voglia di fare nuovi film. “Dopo tanti anni io comunque ho voglia di farne uno, sempre più bello e con una storia meravigliosa. Io senza cinema non posso vivere“. L’attrice è divisa tra il desiderio di realizzare nuovi capolavori e quello di riposarsi finalmente dopo una vita di successi.