La caduta è rovinosa, paura a “È Sempre Mezzogiorno” clamorosa reazione di Antonella Clerici

Durante l’ultima puntata di È Sempre Mezzogiorno è accaduto qualcosa di inaspettato, un piccolo inconveniente che ha suscitato una certa reazione anche nella conduttrice. Una rovinosa caduta di un ospite, ecco cosa è successo.

Antonella Clerici si è trovata più volte a gestire delle situazioni di varia natura capitate in diretta all’interno dei suoi programmi. Alcune di queste occasioni sono state divertenti e sono diventate virali, altre situazioni invece sono state più drammatiche.

Del resto il metodo di conduzione di Antonella Clerici sempre spigliato e ironico le ha permesso di affrontare ogni situazione, anche quelle più imbarazzanti con il sorriso, ma senza dimenticare la serietà che la contraddistingue. Quello che è certo è che la conduttrice è sempre perfettamente in grado di padroneggiare diversi problemi tecnici, incursioni o altre cose.

Ciò che ha sempre ripagato Antonella Clerici nel suo lavoro è stata la sua onestà verso il pubblico e con i suoi modi schietti. Il suo è l’approccio della ragazza della porta accanto, l’amica che tutte vorremmo, perché non ha mai avuto i modi da diva. Il problema che Antonella Clerici ha dovuto affrontare in quest’ultima occasione ha portato inizialmente un po’ di caos. Ecco cosa è successo.

È Sempre Mezzogiorno: la rovinosa caduta in diretta

Tra i personaggi che affiancano Antonella Clerici in È Sempre Mezzogiorno c’è Alfio il boscaiolo che intrattiene gli ospiti e aiuta la presentatrice nei diversi giochi per intrattenere il pubblico da casa.

Tra Antonella e Alfio c’è feeling e entrambi riescono a lavorare molto bene tra loro e come sapranno già i fan del programma, Alfio è solito travestirsi durante la trasmissione, per esempio uno degli ultimi travestimenti è stato quello di Lorenzo Biagiarelli quando non si è presentato in studio per le prove di Ballando con le Stelle. In una delle ultime puntate del programma Alfio si è travestito da ananas gigante.

Il travestimento è stato scelto come riferimento ai consigli dispensati dalla nutrizionista Evelina Flachi che raccomanda spesso un’alimentazione sana e cibi poveri di grassi e zuccheri come appunto l’ananas.

Questo frutto ha infatti la capacità di bruciare i grassi e proprio in omaggio a queste sue proprietà Alfio ha voluto contribuire con un costume ad hoc. Ecco però che durante la diretta mentre Antonella Clerici stava per introdurre un’altra ricetta proprio Alfio è caduto per terra.

Il tonfo generato dalla caduta è stato piuttosto rumoroso tanto da creare un certo spavento. Dopo sia Antonella Clerici che i cuochi presenti si sono precipitati da Alfio per aiutarlo a rialzarsi.