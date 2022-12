Massimo Ranieri su Mia Martini: “Peccato, ma era destino”, confessione spiazzante dopo la tragedia. Il cerchio si è chiuso

Massimo Ranieri è stato ospite di recente a una trasmissione radiofonica durante la quale ha avuto modo di parlare della sua carriera e anche della compianta Mia Martini. Il cantante ha rivelato un aneddoto incredibile dopo tanti anni dalla sua scomparsa.

Quelle di Massimo Ranieri sono parole che nessuno si sarebbe mai immaginato di sentire: il cantante ha rivelato un aneddoto molto particolare riguardo Mia Martini, scomparsa prematuramente nel pieno del successo. Gli ascoltatori sono rimasti spiazzati dalla confessione.

Ospite a W l’Italia in onda su TRL 102.5, Ranieri ha regalato agli ascoltatori una lunga intervista durante la quale ha parlato di sé e della sua splendida carriera. Di cose ne ha avute da raccontare, ma una in particolare ha conquistato gli ascoltatori: un episodio che lo lega a Bruno Lauzi e Mia Martini.

Massimo Ranieri: “Mi è dispiaciuto, ma…”

Mia Martini, della quale Ranieri ha parlato in un’intervista, è scomparsa nel 1995, a soli 48 anni. La sua morte ha sconvolto tutti e ci sono molti punti oscuri di cui ancora tutt’oggi si parla, anche se le sue sorelle, compresa Loredana Bertè, non amano affrontare l’argomento.

Per molti anni si è parlato di suicidio, che però è stato smentito dalle sue sorelle. La cantante è morta a causa di un’overdose di stupefacenti, in particolare cocaina. Una tragedia che ha segnato l’Italia intera e che ancora, dopo tanto tempo, fa discutere.

Ranieri, ricordando la collega, ha parlato di un aneddoto molto particolare legato a Mia Martini e alla canzone che ha segnato un’intera generazione: Almeno tu nell’universo. Il pezzo struggente di Bruno Lauzi è entrato nel cuore di tutti gli italiani ed è ancora un cult della musica del nostro paese.

Ebbene il cantante ha ammesso che Lauzi propose a Ranieri per primo di cantarla a Sanremo, ma lui rifiutò perché non era molto convinto. L’autore decise quindi di proporla a Mia Martini, che accettò e la interpretò divinamente come tutti ben sappiamo.

“Quando ho risentito ‘Almeno tu nell’universo’ a Sanremo, alle prime note che fanno: “Sai, la gente è strana..”, ho detto: “Ma io ‘sta canzone la conosco. Ma non è che è una cover? Erano passati otto, nove anni ormai. E lì mi son detto: Che peccato che non l’ho cantata io, lì mi è dispiaciuto. Perché è una canzone talmente bella.. Poi lei l’ha cantata in maniera sublime” ha rivelato Ranieri, ricordando con dolcezza la cantante scomparsa.

Dopo 20 anni il cantante è tornato a Sanremo e ha vinto proprio il premio Mia Martini. “Era destino” ha commentato con un sorriso.