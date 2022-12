Alena Seredova si è sposata!? Quell’abito bianco è sospetto. Potrebbe averlo fatto in segreto

Sembra, a giudicare da una foto sospetta che Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi si siano sposati.

Il dubbio da parte dei fan arriva da una foto pubblicata dalla stessa Seredova sul suo profilo personale di Instagram. L’abito bianco fa sorgere questa ipotesi ma sarà vero? Il matrimonio c’è stato per davvero?

Alena Seredova ha da tempo una relazione stabile e soddisfacente con il suo nuovo compagno Alessandro Nasi con il quale tutto sembra procedere per il meglio. I due hanno un rapporto molto tranquillo e nel mondo del gossip non si è mai parlato di scandali legati al loro rapporto, insomma la coppia non ha mai fatto parlare molto di sé.

Malgrado la loro riservatezza tuttavia si tratta di una coppia famosa che ovviamente suscita l’attenzione dei fan ma anche dei curiosi che vogliono sapere di più su questa storia d’amore. A maggior ragione dopo il divorzio da Gigi Buffon la curiosità su questo rapporto è ancora più grande.

Il pettegolezzo che al momento gira di più sulla coppia è il possibile epilogo a lieto fine con i fiori d’arancio.

Fino a questo momento Alena e Alessandro hanno vissuto comunque come una famiglia, pur senza matrimonio. Insieme hanno avuto una figlia, Vivienne che hanno fatto battezzare da poco, anche se la bambina è già abbastanza grande e il suo battesimo è stato rimandato a causa della pandemia. I festeggiamenti per la piccola Vivienne sono stati molto sobri.

L’abito bianco che fa insospettire i fan

Negli ultimi giorni l’attenzione dei fan è stata attirata da una fotografia condivisa dalla stessa Alena nella quale si vede la modella indossare un abito bianco molto elegante e davvero bellissimo. La donna inoltre nella foto è seduta sui gradini di quella che sembra essere una chiesa. I fan in blocco hanno subito creduto si trattasse di un abito da sposa e che, magari, quella è la chiesa dove ha detto Sì nella discrezione che contraddistingue lei e il suo compagno, che non amano fare le cose mettendosi troppo in evidenza.

I fan ci sono andati vicini perché un matrimonio in effetti c’è stato ma non si trattava di quello di Alena con Alessandro, bensì di quel del fratello di lui William. Questi si è sposato con Brittany Ann a Venezia e Alessandro e Alena hanno fatto da testimoni dello sposo.

Il matrimonio dunque non c’è stato ma quella tra Alena e Alessandro è una storia da film romantico e il matrimonio è solo un dettaglio. I due si sono innamorati grazie alla passione comune per il calcio e Alena ha rivelato di essere molto riconoscente verso Alessandro che l’ha riportata alla luce dopo la fine della sua storia con Gigi Buffon con il quale appunto è stata sposata.

In una recente intervista a Vieni Da Me la modella e showgirl ha rivelato che Nasi ha avuto “la forza e la pazienza di tirarla fuori dal tunnel di dolore e sofferenza nel quale era entrata” donandole la speranza di una vita serena.

Il tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D’Amico per lei è stato un duro colpo che le ha lasciato dei segni profondi ma non vuole che questo diventi un limite verso il matrimonio in generale. Alena, infatti, non esclude la possibilità di risposarsi.