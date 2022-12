Addio a La Vita in diretta: stop alla programmazione, assurda decisione della Rai / telespettatori in subbuglio

Una notizia che nessuno si aspettava e che ha messo i fedeli telespettatori de La vita in diretta in subbuglio: il programma di Alberto Matano si stoppa. È un addio definitivo? Ecco tutto quello che sappiamo.

È di qualche ore fa la notizia secondo cui il programma di Alberto Matano terminerà per sempre. Un’indiscrezione inaspettata, che i telespettatori non avrebbero mai voluto leggere. Forse, si tratta un addio definitivo. Ecco cosa sta succedendo in casa Rai.

Termina La vita in diretta

Alberto Matano è uno dei giornalisti più amati del panorama televisivo italiano. Con il suo noto programma pomeridiano La vita in diretta, scava a fondo nei casi di cronaca italiana, fornendo un’immagine reale di quello che succede al di fuori delle nostre case.

I numerosi telespettatori che lo seguono ogni giorno sono profondamente legati alla sua figura e al programma, ma purtroppo in queste ore stanno incassando una brutta notizia. Il programma subirà uno stop per un periodo di tempo, e ci si chiede se sia limitato o no. Forse, dovranno dire addio definitivamente al programma di Matano. Ma cosa sta succedendo, e come mai questa drastica decisione?

La decisione della Rai

I telespettatori sono in allarme e si domandano perché una delle trasmissioni più apprezzate dal pubblico non sarà più trasmessa per un periodo di tempo. La preoccupazione che si tratti di uno stop definitivo è tanta e i motivi sono altrettanto allarmanti.

Lo stop alla messa in onda de La vita in diretta è stato confermato. La trasmissione firmata Rai e condotta da Alberto Matano si arresta improvvisamente.

La messa in onda del programma è stata temporaneamente sospesa a causa dei mondiali di calcio 2022 che si stanno svolgendo in Qatar. Questo è il motivo per cui a partire dal 28 novembre il talk show di Matano non verrà trasmesso. Lo stesso conduttore ha comunicato che la programmazione sarebbe cambiata repentinamente e spesso. Sembra che in casa Rai ci sia aria di cambiamento.

Scendendo nei dettagli della programmazione, l’edizione del telegiornale andrà in onda verso 16.30, poi alle 16.40 ci sarà uno spazio dedicato a Rai Sport per la messa in onda dei mondiali.

Anche l’amata serie televisiva Il paradiso delle signore subirà una battuta d’arresto, mentre Serena Bortone intratterrà i telespettatori con la sua trasmissione solo fino alle 16.30. Per quanto riguarda il telegiornale, quest’ultimo andrà in onda alle 15:30, seguito da Oggi è un altro giorno e L’Eredità.

I fan de La vita in diretta possono stare tranquilli: la programmazione è stata sospesa, sì, ma solo momentaneamente e in via straordinaria. Alberto Matano tornerà sul piccolo schermo ogni pomeriggio non appena saranno terminati i mondiali in Qatar.