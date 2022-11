Lorella Cuccarini insulta Alberto Matano: “Maschilista, non è nessuno”, situazione sconcertante

Lorella Cuccarini non sopporta più Alberto Matano: i due si sono accapigliati di nuovo e il risultato è stato un nuovo scandalo. Tra i due conduttori non c’è mai stato buon sangue e adesso le cose sono peggiorate.

Lorella Cuccarini riparte all’attacco contro Alberto Matano vomitandogli addosso accuse molto pesanti. La conduttrice proprio non sopporta il collega: tra i due ci sono state molte tensioni anche in passato e le cose non sembrano andare per il verso giusto.

Oggi la conduttrice è nella scuola di Amici di Maria De Filippi come maestra di canto e segue con passione i suoi allievi. Nei suoi piani, come ha raccontato, non ci sono altre trasmissioni nel futuro: la Cuccarini si trova molto bene nella scuola di talenti di Canale 5 e non ha intenzione di abbandonarla.

In una recente intervista ha parlato della sua carriera e di un terribile episodio che ha coinvolto lei e Matano: tra loro ci sono dei pesanti attriti irrisolti che rimarranno tali ancora per molto tempo.

Lorella Cuccarini e il terribile attacco contro Matano

Ex conduttrice de La vita in diretta, Lorella Cuccarini è di certo una donna forte e un’ottima professionista del suo settore. Per questo motivo non si fa mettere mai i piedi in testa e di certo non perdona chi prova a sminuirla.

È accaduto con Matano, collega della conduttrice e giornalista, che in passato si è scontrato con la Cuccarini in pubblico, durante la conduzione de La vita in diretta. La conduttrice ha detto addio alla Rai per via di questo episodio che l’ha scossa profondamente e ora è passata in Mediaset come professoressa di Amici di Maria De Filippi. Ma cosa era successo tra i due? La conduttrice aveva pubblicato una lettera in cui accusava Matano di averla screditata più volte, anche di fronte ad altri.

Le tensioni tra i due sono cresciute a tal punto che il legame si è spezzato e la Cuccarini se n’è andata. L’episodio non è di certo caduto nell’oblio e i due non hanno mai risolto la questione. Proprio per questo, alla domanda di un giornalista se la Cuccarini avrebbe invitato Matano, lei ha risposto senza mezzi termini: “Non è nella mia lista. Anzi, dirò di più: non è in nessun tipo di lista. Ho altre priorità”.

Il giornalista non ha risposto alle accuse. La conduttrice ha poi continuato rivangando il brutto episodio di tanti anni fa: “È maschilista colui che calpesta il tuo bagaglio di esperienze umane e professionali solo perché sei donna”. La Cuccarini si è sfogata e ne ha approfittato per sottolineare ancora una volta il brutto comportamento del collega.