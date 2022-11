Rocio Morales lo ha annunciato a sorpresa. Una notizia bellissima, grande emozione per tutti

Rocio Munoz Morales ha dato un annuncio su Instagram, una gioiosa notizia che la riguarda e che ha a che fare con la sua carriera.

Rocio Munoz Morales è l’attrice spagnola salita alla ribalta da alcuni anni per aver partecipato a diverse commedie italiane e dove, in una di queste ha conosciuto Raoul Bova. I due si sono innamorati sul set del film Immaturi – Il viaggio del 2012 e dal 2013 stanno felicemente insieme e hanno avuto anche due figlie Alma e Una.

Come tutti ricorderete Raoul Bova era già sposato con figli quando ha conosciuto Rocio ma galeotto fu il film e così l’attore romano divorziò dalla precedente moglie, suscitando non poche polemiche tra i fan che non videro di buon occhio le dinamiche di questa storia.

Rocio è molto amica di Alberto Matano con il quale è stata in vacanza in Spagna insieme al marito di lui Riccardo Mannino. La coppia si è sposata la scorsa estate una cerimonia officiata da Mara Venier.

Malgrado le polemiche suscitate dalla sua relazione con Raoul Bova, l’attrice è comunque molto ammirata dal grande pubblico, soprattutto per le sue doti artistiche che non contemplano solo la recitazione ma anche la danza e la moda, insomma è un’artista completa che da qualche anno si dedica anche alla scrittura. È proprio questa la notizia felice, la svolta di carriera che ha annunciato di recente: ha scritto un romanzo che esce proprio in questo periodo e si intitola: Dove nasce il sole.

Rocio Munoz Morales è nata a Madrid nel 1988 e si è appassionata fin da subito al ballo per poi studiare giornalismo e frequentare in contemporanea all’Accademia di recitazione. Di certo fin dall’inizio ha dimostrato determinazione e intraprendenza che le hanno permesso di debuttare nel mondo dello spettacolo nel 2006 come ballerina del tour mondiale di Julio Iglesias.

La danza quindi rimane una parte molto importante della sua vita tanto da partecipare a un famoso programma di ballo conosciuto anche in Italia, Mira quién baila, ossia il nostro Ballando con le stelle.

L’anno di Rocio è stato il 2012 quando la sua carriera si è spostata in Italia e quando ha debuttato appunto nel film Immaturi – il viaggio diretto da Paolo Genovese.

La storia d’amore tra Rocio e Raoul va avanti da 11 anni, ecco che cosa diceva di lei Raoul: “Rocìo è giovane, ma in quel momento mi sono sentito attratto dalla persona che è. Ed è una gran bella persona”. Rocio ha anche instaurato un rapporto con i figli che Rapul Bova ha avuto dalla prima moglie Chiara Giordano, che forse non tutti sanno essere figlia degli avvocati Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace.

Da Chiara Raoul ha avuto appunti due figli ora adolescenti, Alessandro Leon e Francesco, che per fortuna hanno mantenuto un buon rapporto con il padre e sono molto legati anche alle sorelle.

I due non sono sposati ma in merito a questa cosa Bova ha detto: “Un’unione come la nostra, cementata da due figlie, è già perfetta. Però un giorno le farò una sorpresa”

Rocio: da attrice a scrittrice

Rocio è in un momento molto felice della sua vita e come abbiamo detto anche sul piano professionale perché oltre al cinema l’attrice ha scritto già due romanzi: Un posto tutto mio, edito da Sonzogno e appunto Dove nasce il sole in uscita in questi giorni.

L’attrice ha fatto l’annuncio ufficiale sul suo canale Instagram con queste parole che esprimevano tutta la sua gioia:

“È difficile spiegare con parole la mia emozione in questo momento. Questo romanzo significa tantissimo, è un pezzo del mio cuore, la mia parte più intima, più vera, più segreta di me. Per questo sono immensamente felice di poterlo condividere con voi. La gioia è tanta… oltre la curiosità di sapere se arriverà anche nel vostro cuore.”