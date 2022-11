Drammatico lutto per Francesca Barra: “Oggi è una giornata triste” | la dedica è da brividi

Francesca Barra colpita da un tragico lutto che ha sconvolto tutta l’Italia. Era conosciutissima, e la Barra aveva forti legami con lei. Ecco di chi si tratta.

Nata a Policoro, città in provincia di Matera, Francesca Barra è una conduttrice, giornalista e opinionista italiana. Sposata con Claudio Santamaria, la coppia ha tre figlie. In queste ore la Barra sta passando momenti difficili a causa di una drammatica perdita che tocca tutta l’Italia, compresa lei.

Molto attiva sui social, la conduttrice ha scritto su Instagram pesanti parole piene di dolore che raccontano di una perdita drammatica, che ha cambiato per sempre la sua vita.

Il messaggio sui social: “Addio”

La giornalista ha condiviso il suo pensiero facendo commuovere tutti. È venuta a mancare una persona molto importante per lei, che tutti conosciamo. Era un volto noto dell’ecosistema televisivo italiano.

“Avevamo passato il compleanno insieme durante la fuga per #celebrityhunted 1.”, scrive la Barra ricordando un momento felice trascorso insieme.

“Quello che mi aveva colpito di Nonna Rosetta era l’amore da cui era circondata. Riusciva davvero a rappresentare immediatamente l’ideale di nonna e famiglia.

Per questo oggi è una giornata triste, va via un pezzetto di bello e buono, un pezzo di memoria che apparteneva a tutti noi. Un abbraccio alla sua famiglia di sangue e a quella di cuore @casasurace”.

La nonna di Casa Surace, infatti, è scomparsa qualche giorno fa lasciando un grande vuoto. La donna aveva fatto divertire gli italiani con il suo atteggiamento sempre positivo e la sua voglia di mettersi in gioco nonostante l’età che avanzava.

Dopo un video, girato per caso per far felice suo nipote Beppe scenografo di Casa Surace, è diventata la nonna del web e la sua scomparsa ha fatto soffrire molti, tra cui Francesca Barra che le ha dedicato dolci parole.

Nel post condiviso su Instagram si vede uno scatto in cui è raffigurata lei in compagnia di nonna Rosetta. Il popolo italiano piange un personaggio così importante e positivo per il nostro panorama televisivo.

Ad annunciare la morte di Nonna Rosetta erano stati proprio i ragazzi di Casa Surace, che hanno scritto:

“Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti.

Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà (scoppietterà – ndr) per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta”.