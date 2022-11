Ex gieffina beccata con il fidanzato di Valeria Marini. Lei confessa tutto: “Mea culpa” | relazione a rischio

Un’ex concorrente del Grande Fratello è stata paparazzata con Eddy Siniscalchi, attuale compagno di Valeria Marini. I due insieme formato una coppia inaspettata che ha davvero stupito tutti. Ecco che tipo di relazione lega i due e come l’ha presa Valeria Marini.

Eddy Siniscalchi è l’attuale compagno dagli occhi azzurri di Valeria Marini, ma negli ultimi giorni sta facendo parlare di sé per via di uno scatto che lo ritrae con un’altra donna. Anche lei è un volto noto della televisione italiana: la donna, infatti, ha partecipato a un’edizione del Grande Fratello, riscontrando successo e amore da parte del pubblico.

Stiamo parlando di Lucia Bramieri, concorrente del Gf quando a condurre era Barbara d’Urso e non il direttor edi Chi, Alfonso Signorini.

La Bramieri ha parlato del suo rapporto con il fidanzato di Valeria Marini, confessando retroscena inaspettati.

Lucia Bramieri, beccata dai paparazzi in compagnia di Eddy Siniscalchi, compagno di Valeria Marini, ha parlato del loro rapporto chiarendo ogni indiscrezione. Le sue parole sono state precise e non lasciano spazio a dubbi.

“Tra me e Eddy non c’è nulla – ha chiarito subito. Ci siamo incontrati solo per scambiare due chiacchiere e scambiare un boccone. È un reato?”

Inoltre, ha confessato come si sono conosciuti.

“Mi scrisse nel 2016 sui social. Gli risposi perché, nonostante lo ignorassi, continuava a contattarmi con gentilezza ed educazione”. Di fronte a questa prima affermazione, molti hanno interpretato il gesto di Eddy come un tentativo di corteggiamento.

Lei continua, confessando un fatto che nasconde rimpianto per aver perso un treno che avrebbe potuto portarla, forse, all’amore. Le parole sono davvero pesanti e il pubblico si chiede come reagirà Valeria Marini difronte a un’affermazione così sincera, che potrebbe mettere in pericolo la loro relazione.

“Non nego che come uomo potrebbe interessarmi, però ormai è impegnato. Posso solo recitare un mea culpa per non essermi decisa a vederlo prima. Quelle foto di noi due a Milano risalgono al nostro primo e unico incontro”.

La Bramieri confessa che lui continua a cercarla. Un fatto di cui Valeria Marini potrebbe non essere al corrente.

“Non punto ad avere una relazione con Eddy. E poi è lui che continua a cercarmi. In altre circostanze tra noi sarebbe potuto nascere qualcosa. Anche se Eddy è più giovane di me. Non credo nelle relazioni in cui si configuri un tale stacco generazionale”.

Inoltre, confessa di aver messo gli occhi su un altro uomo, vippone della settima edizione del programma Mediaset. Si tratta di Attilio Romita: “Ha stile e cultura come Eddy e ha un’età più vicina a me”.