Spunta un video inedito di Totti e Ilary: la crisi era già evidente! Messaggio subliminale

Tra Francesco Totti ed Ilary Blasi ormai la situazione è completamente degenerata. I due stanno portando avanti una battaglia legale pubblica ed il clamore mediatico sulla loro relazione non accenna a finire. Ora spunta un video del loro passato, indizio di una crisi già in atto.

Da quell’undici luglio 2022 quando Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione sembra passata un’eternità. Da allora i due hanno preso strade completamente diverse rifugiandosi l’una nella famiglia, e nella serenità dei figli, l’altro tra le braccia della nuova compagna Noemi Bocchi.

Totti ed Ilary avevano richiesto ai giornalisti il più stretto riserbo sulla rottura in modo da tutelare al meglio i loro tre figli, Christian, Chanel ed Isabel. Eppure, dopo mesi passati un po’ in sordina, Nel settembre 2022 Francesco Totti ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera che ha fatto molto discutere per le accuse ai danni della sua ex moglie.

Francesco ha accusato la Blasi di avergli rubato la sua grande collezione di Rolex mentre lei di contro lo ha incolpato di averle nascosto la sua collezione di borse firmate. Per tale questione Totti e Ilary sono arrivati addirittura in tribunale per un primo round di una guerra legale che si preannuncia davvero di fuoco.

In effetti, in ballo c’è molto: il patrimonio ingente, le case sparse tra Roma e Sabaudia oltre che l’argomento affido dei figli. Intanto, mentre Ilary è rimasta nell’enorme casa all’ Eur, Francesco Totti sta organizzando tutto per la nuova casa con Noemi Bocchi con la quale ha recentemente fatto la prima uscita pubblica.

C’è un video che spunta fuori solo ora e che metterebbe in luce dei dissapori tra i coniugi Totti già presenti da un po’ di tempo. Vediamo di che si tratta.

Il video di San Valentino di Francesco Totti e Ilary Blasi

Totti e Ilary non sono mai stati una coppia molto social durante il loro matrimonio. Tuttavia, nei loro feed di Instagram è ancora possibile vedere le immagini felici del loro passato. Il Web ha recentemente riportato in galla un video sulla coppia in occasione di San Valentino 2021. Il video in questione è stato fatto da Ilary e postato su Instagram poco dopo.

La Blasi riprende il momento in cui consegna il regalo per San Valentino a suo marito Francesco. Il presente, però, è un semplice bouquet di fiori finti e cioccolatini e scatena la delusione in Totti. Ovviamente tutto è fatto in maniera molto ironica ma Francesco, dopo aver visto il suo regala esclama un divertente: “Ma Vaff*****o!”.

Il loro matrimonio è sempre stato caratterizzato da grande complicità ed ironia e le battute tra di loro erano davvero all’ordine del giorno. Adesso, invece, le cose sono profondamente cambiate e l’unica cosa che sembra ancora unirli sono i loro tre figli e patrimoni economici comuni.

Rimane in tutta questa vicenda un punto di domanda: all’epoca di questo video, sicuramente molto ironico, c’era già sentore di crisi? Di certo come dichiarato da Totti stesso in seguito al suo ritiro dal calcio le cose con Ilary Blasi non sono mai state veramente le stesse.