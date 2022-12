Barbara D’Urso racconta un passato di trasgressione: “Non ci posso pensare” | sconcertanti aneddoti

Barbara D’Urso rilascia una confessione sul suo passato sconcertante, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno immaginava che qualche anno fa Barbara fosse così, profondamente diversa rispetto a come la conosciamo ora sul piccolo schermo. Ecco cosa ha raccontato.

La trasgressione di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è uno dei volti più discussi della tv. Spesso al centro di polemiche, con le sue trasmissioni ha fatto appassionare milioni di italiani, che ogni giorno la seguono fedelmente.

Attraverso Pomeriggio 5, talk show pomeridiano, Barbara aiuta anche tante famiglie in difficoltà e fa informazione a proposito di fenomeni sociali molto radicati, come ad esempio le truffe amorose.

Nonostante sai spesso al centro dell’attenzione mediatica, lei è molto restia a parlare della sua vita, soprattutto del suo passato, di cui si sa ben poco. In un podcast esclusivo, però, ha incredibilmente scelto di raccontarsi come non aveva mai fatto prima d’ora.

La conduttrice ha rivelato dettagli talvolta piccanti a proposito del suo passato. Ecco cosa ha raccontato. di Canale 5?

Grazie ad un podcast che l’ha vista protagonista, i fan di Barbara hanno potuto scoprire dettagli davvero inediti sul suo passato. Prima del successo, era una persona completamente diversa. È difficile immaginarla come si è raccontata.

L’idea di coinvolgere la D’Urso in un podcast ha avuto un immenso successo proprio perché la conduttrice di Canale 5 non è solita raccontarsi, ma questa volta si è superata, rivelando dettagli a proposito del suo passato prima del successo.

Come si legge su liberoquotidiano.it, è stato Waad – speaker radiofonico del canale Radio Deejay – a farci scoprire un lato di Barbara D’Urso che nessuno conosce. La di casa di Pomeriggio 5 ha rivelato: “Ho vissuto in una comune con i giocatori di pallanuoto napoletani. Capito?”.

Una dichiarazione insolita che ha scosso lo stesso speaker, che dopo un momento di esitazione ha commentato: “Dà un’idea di te un po’ trasgressiva”, molto diversa da quella attuale.

La stessa conduttrice ha rivelato di essere contenta di poter parlare in radio, dove fosse libera di raccontarsi come se fosse al bar con una sua amica.

“Qua racconto cose insieme alle mie amiche, che mai ho raccontato prima. Io sono molto restia, non racconto mai la mia famiglia, il mio privato. E invece qui a ruota libera”, confessa.

Poi ha affermato rimasta sconvolta nel riascoltare la registrazione di un podcast che l’ha vista protagonista in passato: “Non ci posso pensare che ho detto determinate cose”, afferma. Insomma, il podcast ha tirato fuori una parte di Barbara D’Urso rimasta nascosta per anni, sicuramente più trasgressiva e fuori dalle righe di come la conosciamo ora.