Jasmine Carrisi: “Ho bisogno di un miracolo. Aiutatemi!”, periodo terribile per la figlia di Al Bano, paura tra i follower

Jasmine Carrisi ha condiviso la sua disperazione sui social chiedendo aiuto a chiunque possa aiutarla a risolvere la brutta situazione in cui si trova. La ragazza ha parlato della sua malattia che non la lascia in pace e sta mettendo a dura prova la sua felicità.

Jasmine Carrisi è la giovanissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza è nata nel 2001 e ha quindi 21 anni, ed è molto attiva sui social. È sorella di Al Bano Junior, conosciuto anche come Bido, e sorellastra di Brigitta, la figlia di Loredana e Fabio Cazzato, ma anche di Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. Davvero una grande famiglia: Al Bano non può proprio lamentarsi.

L’abbiamo vista durante la Mostra del cinema di Venezia nel 2018, quando ha sfilato sul red carpet. È tra le figlie d’arte più chiacchierate d’Italia e il suo profilo Instagram conta migliaia di follower. La ragazza ha svelato che le piacerebbe molto iscriversi alla facoltà di Psicologia dopo le scuole superiori.

Non disdegna però la carriera musicale, visto che ha già pubblicato molti singoli di successo. La ragazza si è fatta conoscere durante The Voice Senior come coach insieme a suo padre e ha apprezzato molto l’avventura che ha vissuto nel reality, dove ha conosciuto tanti concorrenti e ha vissuto la sua prima, vera esperienza in televisione.

Jasmine Carrisi: “aiutatemi!”

Quello di Jasmine Carrisi è un grido d’aiuto impossibile da ignorare: la ragazza ha fatto una storia sui social dove chiedeva di qualcuno che la aiutasse a guarire dalla sua malattia. “Qualcuno che mi tolga il malocchio” ha scritto, mostrando una foto che non lascia spazio a interpretazioni. Cosa le sta accadendo?

È un periodo già abbastanza lungo che Jasmine soffre per quella che sembra un’influenza ma che non la lascia proprio in pace. Non è chiaro se sia Covid o meno, la ragazza non lo ha rivelato, ma le sue storie la mostrano schiava dell’aerosol e con un’espressione molto stanca sul viso.

Jasmine si è mostrata durante la malattia senza vergogna e chiedendo anzi un miracolo. “Necessito di pellegrinaggio ASAP” ha scritto sulle storie, facendo capire ai suoi follower che non ne può proprio più di questa malattia. Poi, per aggiungere ulteriore tragicità, ha taggato la storia a Lourdes.

L’influenza proprio non la lascia libera. Sarà riuscita a trovare qualcuno che le può dare una mano e la accompagni a ricevere un miracolo per stare finalmente bene? Chi lo sa. In molti, intanto, attendono il suo ritorno a The Voice Senior insieme al padre Al Bano, in qualità di coach. La coppia padre-figlia aveva conquistato i telespettatori.