Stefano De Martino cacciato dal letto, Belen entra nei dettagli della loro quotidianità | rivelazione choc

Stefano De Martino e Belen Rodruguez raccontano il loro modo di concepire la famiglia. “É stato cacciato dal letto”, confessa la showgirl argentina. La loro quotidianità e le loro insolite abitudini stupiscono tutti i telespettatori. Ecco cosa hanno raccontato.

“Cacciato dal letto”

Di Belen Rodriguez e Stefano De Martino se ne parla spesso nei giornali di gossip: i due, dopo un periodo lontani, sono tornati insieme e la loro relazione procedere a gonfie vele. Come si suol dire, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, e così è stato per loro.

Da quando hanno ripreso in mano la loro storia d’amore, i due sono stati restii a parlare di loro, forse per scaramanzia, forse per paura di creare chiacchiericci indesiderati.

Ospite da Maurizio Costanzo Show, però, Belen si è sentita davvero a suo agio e ha fatto delle confessioni inaspettate a proposito della loro vita di coppia, rivelando un dettaglio inaspettato.

Durante il talkshow serale condotto dal marito di Maria De Filippi, Belen deve essersi sentita davvero a casa. Infatti, la bella argentina si è lasciata andare a racconti rivelatori, che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Belen ha parlato del suo rapporto con Stefano e del loro modo di concepire la famiglia e di vivere la casa, scendendo nel dettaglio delle loro abitudini quotidiane.

In particolare, una cosa ha lasciato senza parole i fan, che non immaginavano esistessero questo tipo di dinamiche tra i due. “É stato cacciato dal letto”, confessa Belen, riferendosi a Stefano De Martino. Ma cosa è successo tra le mura di casa?

Dopo un periodo lontani l’uno dall’altra, le cose tra i due vanno davvero bene e l’amore è tornato a fiorire. Forse, si pensa addirittura a un terzo figlio. Belen, infatti è mamma di due: Santiago, avuto con De Martino, e la piccola Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Ospite da Maurizio Costanzo Show, dopo aver spiegato di non poter andare in Argentina per Capodanno per via di questioni lavorative che la terranno qui in Italia, Belen ha detto che ci andrà sicuramente l’anno prossimo in compagnia di Stefano. Scherzando, ha poi aggiunto: “Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso”.

A proposito di Santiago, ha raccontato: “Ormai è un ragazzino. Anche se dorme ancora con noi: praticamente ha quasi cacciato il papà dal letto!”, scherza la bella argentina.

Secondo alcuni, questo sarebbe proprio il motivo che frena Stefano ad allargare la famiglia. L’ex ballerino di Amici, ospite da Ilaria D’amico nel programma Che c’è di Nuovo, ha confessato che non hanno alcuna intenzione di allargare ulteriormente la famiglia “già allargata”.