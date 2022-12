Sanremo 2023, lo scatto che fa sognare: “Finalmente insieme”, ecco cosa succederà durante il Festival

Sanremo 2023 è ormai alle porte e tutti sanno già che sarà una delle edizioni più seguite di sempre. Sono tante le sorprese che attendono gli italiani, a cominciare dal trio che più di altri segnerà questa meravigliosa edizione.

Tutto pronto per Sanremo 2023: la rosa dei big è già uscita e i telespettatori sono entusiasti di scoprire che cosa li aspetterà durante le serate del festival. Non sono solo i cantanti ad attirare gli italiani, ma soprattutto un particolare trio che quest’anno scalderà le serate del festival: si prospetta un’edizione carica di meraviglia.

Tra i concorrenti in gara ritroveremo nomi come Giorgia, Modà, Articolo 31, Mara Sattei, Marco Mengoni, Ultimo, Anna Oxa e l’inaspettato ritorno di Paola e Chiara. Ancora una volta il “vecchio” si mischia al nuovo per regalare serate indimenticabili e ricche di emozioni. Quest’anno però non sono solo i cantanti ad aver stupito il pubblico: le aspettative per il nuovo trio di conduttori sono altissime, i tre hanno gli occhi di tutti puntati addosso.

Sanremo: il trio delle meraviglie

Il prossimo Festival di Sanremo sarà sicuramente ricco di sorprese, a cominciare dallo “strano trio” che si occuperà di condurre le serate della kermesse più seguita d’Italia. Parliamo di tre persone famosissime e amate dagli italiani che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere insieme.

Sono proprio loro: Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Amadeus che pochi giorni fa hanno pubblicato le prime foto insieme sui canali social ufficiali. I tre conduttori appaiono sorridenti e carichi per affrontare questa avventura insieme che, lo sappiamo già, sarà una delle più belle nella storia del Festival.

Da una parte troviamo un pilastro della musica italiana, seguito da un’influencer e imprenditrice famosissima e uno dei conduttori più amati dai telespettatori. Amadeus ha preso di nuovo il timone del Festival, di cui è anche direttore artistico, e ha voluto accanto a sé due persone particolari che rispecchiano il vecchio e il nuovo e che sapranno dare un nuovo volto a Sanremo.

Come sempre non sono mancate le polemiche, in particolare per il ruolo di Chiara Ferragni che secondo alcuni utenti, i più legati alla tradizione, non sarebbe in linea con lo scopo del Festival. Ma Amadeus è stato chiaro nella sua decisione e ha trovato nell’influencer la giusta co-conduttrice che stava cercando.

Sicuramente quella del 2023 sarà un’edizione nuova, una ventata d’aria fresca che stupirà tutti quanti e metterà a tacere anche le critiche più aspre. Intanto i tre sorridono nello scatto che li ritrae a due settimane dall’inizio del Festival, che sarà probabilmente anche più rivolto ai giovani proprio per la presenza della Ferragni. Aspettatevi delle belle!