Lutto Barbara Palombelli: “Per sempre con noi. Addio Papà”, una perdita dolorosissima. Lacrime a Forum

Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli, ha vissuto un lutto terribile che ha causato tanta sofferenza sia per la produzione che per i telespettatori. Purtroppo è venuta a mancare una figura centrale per il programma che ora non sarà più lo stesso.

Lutto terribile per tutto il cast di Forum: la trasmissione ha perso uno dei personaggi centrali del programma. La notizia della morte del giudice famosissimo ha fatto subito il giro del web e ha sconvolto tutti i telespettatori.

Si tratta di una perdita davvero tremenda che ha scosso l’intera redazione e ha fatto piangere i telespettatori: Forum ha perso una presenza centrale delle sue puntate e si teme che l’intero programma ne risentirà.

Lutto a Forum: la redazione in lacrime

L’intera redazione di Forum, la produzione e la stessa Barbara Palombelli hanno espresso il loro dolore per la perdita enorme e improvvisa che hanno subito. Parliamo di un giudice famosissimo, molto seguito dai telespettatori, che si è occupato dei casi più difficili e interessanti della vita della trasmissione.

Purtroppo la redazione ha dovuto dire addio a Italo Ormanni, uno dei giudici che più degli altri ha presidiato la trasmissione con la sua professionalità e la sua sorprendente conoscenza. L’uomo è stato un volto storico del programma e rimarrà per sempre nel cuore di tutti: il suo contributo è indimenticabile.

“Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi ❤️La redazione di Forum ⚖️” ha scritto la produzione sui social.

Tantissimi i messaggi di condoglianze ricevuti. La redazione è stata la prima infatti ad annunciare la morte del giudice al grande pubblico, e le risposte non sono tardate ad arrivare. L’intero web si è mosso per porgere l’ultimo saluto al giudice sempre così composto e corretto.

“Una grande perdita per la grande famiglia di Forum. Siamo orfani del suo “papà”! Buon viaggio Italo” hanno scritto gli utenti, insieme a “Ciao Italo hai raggiunto i nostri cari pilastri di forum, rip con Pasquale, Tina e il nostro caro Santi Licheri colonne portanti di Forum, condoglianze alla famiglia”.

Non sono poi mancati i saluti di ex lavoratori: “Che dispiacere” ha scritto un di loro. “Ho fatto parte della famiglia di Forum per 10 anni. È stato un onore conoscerti. Da te ho imparato tanto. Grazie Italo“.