Antonino Spinalbese “Era malato di…”, quel segreto ora lo sanno tutti. Beccato dalla coinquilina

Antonino Spinalbese è riuscito a mantenere il segreto sulla sua malattia fino a oggi, quando una sua vecchia coinquilina lo ha smascherato rivelando a tutti cosa nascondeva. Il ragazzo è stato malato di una tremenda malattia, ma non lo ha mai detto a nessuno.

Antonino Spinalbese e quella terribile malattia

Fino a oggi nessuno sapeva che Antonino Spinalbese avesse sofferto di una terribile malattia, tenuta nascosta a tutti. Qualcuno però conosceva il suo segreto e ora lo ha rivelato di fronte a tutta Italia, lasciando i telespettatori sgomenti: nessuno se n’era mai accorto.

Ma cosa è successo? Quest’anno la casa del Grande Fratello VIP ha sofferto di Covid: ben sette vip sono risultati positivi al virus e hanno dovuto osservare la quarantena finché non sono guariti. Ufficialmente i malati sono stati: Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Wilma Goich, Cristina Quaranta, Pamela Prati e Alberto de Pisis, l’ultimo ad aver affrontato la malattia.

A quanto pare, però, c’è stato anche qualcun altro che è risultato positivo al Covid ma non ha informato la produzione: si tratta proprio di Spinalbese, che ha deciso di mantenere il segreto pur avendo avuto la malattia. C’è stato un periodo, infatti, durante il quale il ragazzo si sentiva affaticato e aveva il raffreddore, ma non ha mai comunicato la sua positività.

A svelarlo è stata Giaele de Donà mentre chiacchierava con Oriana Marzoli e Spinalbese. “Quella volta che tu avevi il Covid…” lo ha preso in giro, dimenticandosi che il ragazzo non aveva mai svelato nulla. Il video ovviamente ha fatto subito il giro del web e ora i telespettatori chiedono più rispetto per loro e per gli altri inquilini della casa.

Molti utenti si sono inferociti e hanno accusato Mediaset di essere “da denuncia”. Eppure Spinalbese è sempre risultato negativo, almeno da quel che dicevano durante le dirette. Sarà vero o hanno tenuto nascosto qualcosa? Giaele ha detto una parola in più e ora Antonino e la produzione sono nei guai.