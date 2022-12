Ricordate Maria Pia Pizzolla di Saranno Famosi? Adesso ha 45 anni ed è così!

Prima di diventare il celebre programma che tutti noi conosciamo Amici di Maria De Filippi si chiamava Saranno Famosi. Un’alunna della scuola ora è completamente cambiata. Si tratta di Maria Pia Pizzolla che adesso ha 45 anni.

Amici di Maria De Filippi è da oltre venti anni una vera e propria fucina di cantanti, ballerini e personaggi dello spettacolo. Gli alunni sono davvero giovanissimi, talvolta anche minorenni e sicuramente non erano ancora nati quando è andata in onda su Canale 5 la prima edizione del programma.

All’epoca Amici aveva un nome completamente diverso: si chiamava Saranno Famosi ma per questioni legali dopo due edizioni Maria De Filippi ha dovuto modificarlo in quello che tutti noi conosciamo. Molti storici spettatori del programma sono ancora tanto curiosi di scoprire cosa i protagonisti di Saranno Famosi hanno fatto dopo la trasmissione.

Ad esempio vi ricordate Maria Pia Pizzolla? Sapete che cosa fa oggi e com’è diventata?

Maria Pia Piazzolla ha partecipato alla prima edizione della trasmissione vinta dal cantante Dennis Fantina. La sua voce era particolarmente forte ed energica ma d’altronde la Pizzolla aveva già un po’ di esperienza anche prima di Saranno Famosi.

Infatti, Maria Pia ha iniziato da piccolissima a studiare canto e pianoforte me nel 1997 è entrata a far parte del gruppo “Senza Resa” e tre anni dopo nel 2000 nei Superzoo.

Nel 2022, però, arriva la vera svolta: l’entrata in scena di Maria De Filippi e il successivo successo del programma. Memorabile anche il suo look caratterizzato da un originale taglio corto fuxia che l’ha incoronata come una delle protagoniste del talent show.

Insieme a lei ricordiamo anche Monica Hill, voce bellissima poi diventata corista della grandissima cantante italiana conosciuta anche all’estero Laura Pausini. Ma cosa ha fatto dopo la partecipazione ad Amici Maria Pia Pizzolla?

Maria Pia Pizzolla oggi

Giovanissima appena giunta ad Amici, Maria Pia Pizzolla ora ha 45 anni ma a distanza di vent’anni dalla sua partecipazione la Pizzolla ha appena rilasciato il suo primo Ep da solista chiamato Risveglio.

Con grande orgoglio Maria Pia ha pubblicato un post su Instagram che annunciava questo grande traguardo con grande gioia di tutti.

Tuttavia, però, dopo essere stata un pilastro di Saranno Famosi, la Pizzolla non è riuscita a sfondare veramente nella musica nonostante abbia partecipato anche a Sanremo.

Questo nuovo Ep potrebbe, così, essere un’ottima occasione per rientrare nel mercato musicale italiano. Sicuramente è quello che Maria Pia desidererebbe anche se il suo amore per la musica non è mai dipeso dal successo nel mercato.

Infatti, la musica è stata da sempre una compagna fedele della sua vita a prescindere dalla discografia italiana.