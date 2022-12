Giulia Ottonello, che fine ha fatto dopo Amici? “Scarsi risultati, ormai non può più…”, è successo di tutto

Vi ricordate di Giulia Ottonello? La vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi oggi fa tutt’altro. La sua trasformazione ha dell’incredibile: dopo il successo la sua vita è stata stravolta.

Tra il 2002 e il 2003 Giulia Ottonello vinceva Amici di Maria De Filippi in veste di cantante. La ragazza, che al tempo era giovanissima, partecipò al talent quando ancora si chiamava Saranno Famosi e venne apprezzata non solo per le sue doti canore, ma anche attoriali: capacità che non sapeva nemmeno lei di avere e che stupirono tutti.

Molti la ricordano con affetto: durante il talent era emerso sin da subito il suo talento, eppure era rimasta sempre umile e rispettosa. Per questo alla fine si è meritata la vittoria che l’ha portata a ottenere un grande successo sia durante il talent che dopo. Giulia infatti ha seguito tantissimi progetti, ma a un certo punto si è interrotta: cosa è successo?

Giulia Ottonello: che cosa fa oggi?

Dopo la vittoria del talent, Giulia Ottonello conobbe un periodo di grande successo che la portò a Domenica In, Maurizio Costanzo Show, l’I-TIM tour e anche quello con Gigi D’Alessio. La ragazza duettò addirittura con Gloria Gaynor, che la fece conoscere e apprezzare anche all’estero.

Subito dopo Caterina Caselli decide di portarla sotto la sua etichetta, la Sugar, con la quale Giulia pubblica ben 5 album. Dopo quegli anni, però, qualcosa va storto: la collaborazione finisce e della Ottonello non si sa più nulla. Sembra che tra le due ci siano stati degli screzi molto importanti causati da accordi non rispettati e altre incomprensioni, che hanno portato poi alla fine del contratto.

Ma cosa fa oggi la cantante? Dopo quell’esperienza, Giulia ha deciso di diventare una cantante indipendente e trovare da sola delle collaborazioni. La sua decisione l’ha portata a duettare coi Nomadi e a trovare lavoro in teatro nel musical Cantando sotto la pioggia della Compagnia della Rancia.

Non solo: la donna ha partecipato anche ad alcuni cortometraggi e ha lavorato come doppiatrice nel film Come d’Incanto, dando la voce proprio alla protagonista. È stata poi Grisabella nella versione italiana del musical Cats e ha fatto anche ritorno ad Amici per una sorta di rimpatriata-sfida tra i vincitori delle passate edizioni.

A un certo punto, però, qualcosa non è andato come lei voleva: tra il 2019 e il 2020 sarebbe dovuta tornare con un nuovo album, ma a causa di alcuni ritardi e poi con la pandemia il disco non è uscito in tempo. Nel 2022 è andata a Sanremo ma ha ottenuto scarsi risultati. Ha però continuato a produrre musica, pubblicando due nuovi singoli.