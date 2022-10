Quanto guadagna la Palombelli? Rivelato lo stipendio della conduttrice di Forum: “Cifre da capogiro”

Barbara Palombelli è la regina di Forum, programma di Mediaset dove famiglie e amici si incontrano per risolvere questioni legali. Ma quanto guadagna la conduttrice tra le più apprezzate del panorama televisivo italiano? Ecco la risposta.

Forum è un programma seguitissimo di Mediaset, perché rispecchia la realtà: all’interno del tribunale pubblico si incontrano persone arrabbiate che hanno in corso cause legali. Un giudice in trasmissione risolve i casi: molte persone si rispecchiano in quello che ascoltano, per questo la trasmissione riscuote da sempre così tanto successo.

A condurla è Barbara Palombelli, nota giornalista italiana, che è la padrona di casa da diversi anni ormai. Laureata in lettere moderne, dopo aver concluso il percorso universitario, la Palombelli ha iniziato a lavorare in diversi giornali.

Fin da subito, infatti, aveva chiaro di voler diventare una giornalista. Ha collaborato con testate di rilievo, come Il Corriere della Sera, L’Europeo e Panorama. Ciò che l’ha sempre distinta è la sua intraprendenza e il suo talento.

Negli anni si è data alla conduzione televisiva, debuttando sul piccolo schermo con Domenica In, Samarcanda e infine Otto e Mezzo.

Dal 2013 è la conduttrice fissa di Forum: le storie che racconta, approfondendo i problemi sociali, sono entrate nel cuore degli italiani che seguono appassionatamente il programma.

Inoltre, la Palombelli non ha peli sulla lingua e non si trattiene dal dire la sua sulle situazioni che ogni giorno analizza nello studio di Forum. Molti si chiedono quanto guadagni, beh, ecco la risposta.

Quanto guadagna Barbara Palombelli

Barbara Palombelli vanta uno stipendio da capogiro grazie al suo ruolo di conduttrice del programma Forum. Essendo giornalista e conduttrice, infatti, vanta di un ritorno economico mensile molto alto.

Secondo le stime, gli stipendi più alti li ricevono Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Quello della Palombelli è sicuramente più contenuto, ma sempre molto importante. Stiamo parlando di grandi cifre, che hanno stupito tutti.

Volendo fare dei paragoni con i suoi colleghi, grandi volti noti della nostra televisione, i giornalisti che lavorano per Mediaset, nella fascia mattutina o pomeridiana sulla rete del Biscione hanno uno stipendio annuo che si aggira sui 40.000 euro. Una cifra esorbitante.

Per quanto riguarda la Palombelli in particolare, non si può definire la cifra esatta, ma basta guardare due sue colleghe: Barbara D’Urso e Federica Panicucci, il cui stipendio si aggira sui due milioni di euro all’anno.

Lo stipendio della conduttrice di Forum dovrebbe essere molto simile se non più alto, dato la carriera giornalistica che Barbara Palombelli ha alle spalle.