“Non è mio figlio…” Charlene distrutta, non è la madre biologica del figlio di Alberto. C’è un’altra

Un nuovo scandalo a Monaco è servito! Ci sarebbe un altro figlio illegittimo di Alberto e sua madre non è Charlene. La donna affronta un’altra tragedia.

Alberto di Monaco dopo anni alla ricerca della donna perfetta ha trovato finalmente la sua dolce metà. Si tratta ovviamente di Charlene che nel 2011 è diventata sua moglie e poco dopo ha dato alla luce i suoi due figli, i bellissimi gemelli Gabrielle e Jacques. In verità, la relazione tra Charlene ed Alberto è sempre stata al centro di numerosi gossip i quali descrivevano Charlene come una principessa triste e spesso tradita che non desiderava per nulla quel tipo di vita.

Gli ultimi due anni sono stati davvero complicati per Charlene. A causa di un’infezione all’orecchio la donna è stata costretta a passare otto lunghi mesi in Sudafrica, convalescente e lontana dai suoi amati figli. Una volta tornata a Monaco, però, la situazione sarebbe precipitata e a gennaio 2022 si è allontanata dai suoi doveri reali per dedicare tutta sé stessa alla sua salute mentale entrando in un centro di riabilitazione per curare la sua depressione.

Adesso arriva una notizia che non fa altro che alimentare il malessere di una donna già in grandissima difficoltà e che, con molta probabilità, sta attraversando una dura crisi con suo marito Alberto. La vita da scapolo dell’uomo è stata per diversi anni fonte di pettegolezzi internazionali e da fugaci relazioni l’uomo ha avuto addirittura due figli. Ne spunta un altro. Non è di Charlene, purtroppo, ma sua madre è un volto molto noto. Ecco tutta la verità.

Il figlio illegittimo di Alberto

Il Principe Sovrano di Monaco ha riconosciuto ben due figli prima dei gemelli avuti da sua moglie. I due ragazzi sono il frutto di relazioni temporanee con due donne diverse. Uno è Alexandre Coste Grimaldi figlio dell’hostess Nicole Coste riconosciuto nel 2005 tramite il test del Dna e l’altra è Jazmice Grace legittimata con la stessa modalità solo nel 2006 e nata da un rapporto con Tamara Rotolo.

C’è in ballo, ora, un’altra questione simile con un giovane uomo che rivendica il suo diritto a far parte della famiglia Grimaldi essendo il figlio illegittimo di Alberto. Si tratta di un ragazzo di nome Daniel Fiedler la cui madre è una celebre modella tedesca, Bea Fiedler che, dopo aver frequentato il principe, sarebbe rimasta incinta e avrebbe partorito da sola.

Una volta cresciuto Daniel ha voluto conoscere le sue origini che a detta sua risalgono direttamente ad una delle monarchie più famose e ricche del mondo, quella dei Grimaldi. Come avrà preso questa notizia terribile la dolce principessa Charlene?

La donna sarebbe sconvolta soprattutto perché Daniel reclama il suo diritto di essere riconosciuto così come è avvenuto per gli altri figli di Alberto. Sembra, insomma, che non ci sia pace per questa bellissima, seppur triste, coppia reale.